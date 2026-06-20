イギリスの裁判所は18日、中国のために、イギリス国内でスパイ行為をしたとする男2人に、禁錮10年と禁錮8年の判決を言い渡しました。

BBCによりますと、イギリスの裁判所は18日、中国や香港当局のためにイギリスに住む香港の民主活動家らに対し、スパイ行為を行ったとされる2人の被告に、それぞれ、禁錮10年と8年の判決を言い渡しました。

両被告は先月、スパイ行為を取り締まる国家安全保障法違反などの罪で有罪判決を受けています。

被告のうちのひとりは、イギリスの国境警備隊の元隊員で、内務省のデータベースにアクセスできる権限を悪用し、ターゲットの情報を、香港当局に提供していました。

もう一方の被告は、ロンドンにある香港経済貿易代表部の元幹部で、中国や、香港当局からの依頼を受けて、元隊員との連絡役を担っていたとのことです。

捜査を主導したイギリスの警察の幹部は声明で、「今回の捜査と判決は、イギリスがスパイ行為を極めて深刻に捉え、決して容認しないという姿勢を示すものだ」と指摘しました。

一方、今回の判決について中国共産党系のメディアは、中国外務省が「このような中国に対する根拠のない中傷は、政治的パフォーマンスに過ぎない」とイギリス側を非難したと報じています。