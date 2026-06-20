ロックバンド「ONE OK ROCK」（ワンオクロック）のボーカル、Takaさん（38）が2026年6月17日、自身のインスタグラムを更新。ドジャー・スタジアムで行われた、ドジャース対レイズ戦の始球式に参加したことを報告した。

「本当に光栄でした」

Takaさんは、「まさか自分が Dodger Stadiumで始球式をする日が来るとは」といい、ドジャースの山本由伸投手との2ショットを含む10枚の写真を投稿した。

「本当に光栄でした。そして始球式を受けてくれた由伸選手！ 本当に感謝です！」とつづり、「Thank you, Dodgers」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、ドジャースのユニフォームを着用。背番号は18番で、TAKAの名前も入っていた。ドジャースの青いパーカーを着た山本投手と共に笑顔を披露していた。9枚目では投球する姿を見せていた。

この投稿には、「ナイスピッチだったよ」「かっこよかったよ」「受けてくれたのが山本選手で良かった」「始球式おめでとう」「ストライク投球 さすが」「久々なのでビジュも良い」といったコメントが寄せられていた。