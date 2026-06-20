タレントの熊切あさ美が２０日、都内でフォトエッセー「元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定ＢＯＤＹを手に入れた理由」（主婦と生活社刊、税込み１８７０円）発売記念イベントに出席した。

いじめに遭った幼少期、アイドル時代の挫折、恋愛スキャンダル…などの経験から這（は）い上がったことを赤裸々につづった１冊。まさに「崖っぷち」の連続だった芸能生活を振り返り「（芸能界を）やめるという選択もあったけど、今辞めたら全てが終わってしまうと思って続けた。でも今は幸せ」と涙。「気づいたら（芸能界に）ずっといる。落ちた時に救ってくれる人がいる星に生まれているみたい」と感謝も忘れなかった。

普段はグラビアや写真集など自慢のボディーを見せる作品が多いが、今回は言葉で自らを表現。「つらいことがある時に、熊切さんでも大丈夫だったんだなという気持ちになってんもらえたらいいな。女性の方に読んでもらいたい」と声を弾ませた。

９日に誕生日を迎え、当日は地元の友だちに祝ってもらったという。４６歳の抱負を「平和に穏やかに、焦らず毎日を過ごしていきたい。今が一番若い、きれいと思ってストレスを貯めずに生活したい」。体のコンディションは「４０過ぎてからでも（体が）どんどん変わっていって、今が一番」と美背中を披露した。

２０２７年で芸能生活３０周年。最近ではソロデビュー、本、ドラマなど挑戦が続く。今後の目標を「もともと女優さんになりたくて入った世界なので、演技のお仕事もしたいし、旅番組を持ちたいです」と語った。