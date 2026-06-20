ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２４）は１９日（日本時間２０日）に敵地アトランタでのブレーブス戦に先発し、６回を５安打２失点、７三振１四球で３敗目（８勝）を喫した。防御率１・４５。チームは２―３で敗れた。

連続自責点０が途絶えたのは１―０の６回だった。一死一、三塁からオルソンに９球粘られて四球で歩かせて満塁。４番スミスは１０３マイルのフォーシームでバットに空を切らせるも、続くデュボンに１０１・３マイル（約１６３キロ）のフォーシームをライナーで左前に運ばれ、逆転２点適時打となった。これで５月２５日（同２６日）のカージナルス戦の７回から続けてきた連続自責点０は２９イニングで止まった。

２回二死二、三塁でホワイトへのボールになった３球目が１０４・２マイル（約１６７・７キロ）、空振り三振に打ち取った４球目が１０４・１マイル（約１６７・５キロ）を記録した。１２日（同１３日）のフィリーズ戦の初回にマークした自己最速の１０４・５マイル（約１６８・２キロ）に及ばなかった。しかし、投球データの追跡システムが導入された２００８年以降、１０４マイル超で奪三振を記録したのは３度目。これはレッドソックスのチャプマンの９度に続き、エンゼルスのジョイスと並んで２位タイだが、先発投手では最多だ。

１２日のフィリーズ戦では準完全でマダックス（１００球以内の完封）を達成。打者２７人から１５奪三振を奪っている。怪物ぶりは健在だ。