¡ÖÍÄ»ù¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¡¢Æ»Ï©¤ËºÂ¤ê¹þ¤àÏ·¿Í¤òÈ¯¸«¡£¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¬...¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦40Âå½÷À¡Ë
Æó¿Í¤ÎÍÄ¤¤»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤Ï¤Ç¤¤º......¡£
¡Ú»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÅ¸³«¡ÛÍÄ¤¤»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸å¤í¤«¤éàÄÉ¤¤È´¤á¡Ä¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¿¤±¤É
ÂçºåÉÜºß½»¤Î40Âå½÷À¡¦S¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¡£
¡ãS¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
º£¤«¤é7Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Ç¯Ä¹¤Î»Ò¶¡¤È¡¢0ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³É³¤ÇÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤È¸«¤ë¤È¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ÎÀè¤ËÆ»Ï©¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤¬ÄÌ¤ëÆ»¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤Íè¤¹¤ë¿Í¤â»þ¡¹¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¼þ°Ï¤Ë¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃËÀ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬...
ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÎÏ¤¬È´¤±¤ÆºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖµßµÞ¼Ö¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃËÀ¤ËÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª²È¤ÎÊý¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È......¡£
¤´¼«Âð¤Î¾ì½ê¤ò»Ç¤¦¤È¡¢»Ø¤µ¤·¤¿¤Î¤Ï50¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÀè¤Î³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¡£
»ä¤Ï»Ò¶¡Ï¢¤ì¤Ç¡¢¤·¤«¤â°ì¿Í¤ÏÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ÈÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¿ÍÄÌ¤ê¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ËÂ¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤ª¤é¤º¡¢¼«Âð¤¬¤¹¤°¤½¤³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¤´¼«Âð¤Þ¤ÇÉÕ¤Åº¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Ä¹¤Î»Ò¶¡¤Ë¤Ï»ä¤Îº¸Â¦¤ÎÍÎÉþ¤òÄÏ¤Þ¤»¡¢º¸¼ê¤ÇÊú¤Ã¤³É³¤Î¾å¤«¤éÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤ò»Ù¤¨¡¢±¦¼ê¤ÇÃËÀ¤ÎÏÆ¤ò»Ù¤¨¤ÆÊâ¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£
½»Âð¥ê¥Õ¥©¡¼¥à´Ø·¸¡©¤Î²ñ¼Ò¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¼Ö¤ò»ß¤á¤ÆÁë¤ò³«¤±¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂçÊÑ¤À¤«¤é¡×
»ä¤Ï¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤¬ÎÏ¤¬È´¤±¤ÆºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Î¤´¼«Âð¤Þ¤ÇÉÕ¤Åº¤ª¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤½¤ÎÃËÀ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬Âå¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï²ð¸î´Ø·¸¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ð¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤È¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÃËÀ¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÏÃ¤¹¤È¡¢²ð¸î¤Î½÷À¤¬¡Ö»ä¤âÉÕ¤Åº¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿½¤·½Ð¤Æ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤¬»ÒÏ¢¤ì¤ÇÂÐ±þ¤·¤¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÃËÀ¤ä¡¢²ð¸î¤Î¥×¥í¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤È¤¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤â´Ë¤ß¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªÆó¿Í¤Î¤ªÌ¾Á°¤Ê¤É»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Û
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤¤¡ª¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¿ÆÀÚ¼«Ëý¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¿ÆÀÚÌÜ·âÃÌ¡×¤Ê¤É¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢500Ê¸»úÄøÅÙ¡Á¡Ë¡¢ÂÎ¸³¤Î»þ´ü¡¦¾ì½ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢Ç¯Îð¡Ê20Âå¡¢30Âå¤Ê¤ÉÂç¤Þ¤«¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¡¢ÀÊÌ¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¸³ÃÌÃæ¤Î¾ì½ê¤ä¸ÇÍÌ¾»ìÅù¤Î¾ðÊó¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤