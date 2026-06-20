一人暮らしの息子に「NHKの契約案内」が届き困惑…。テレビも“ワンセグ”もないのに受信料の対象になるの!? 法改正で変わった「ネット視聴の罠」を解説！

ワンセグなしスマホだけなら従来の受信設備とは考えにくい

NHKの受信契約は、放送を受信できる設備を設置した場合に必要になるものです。自宅にテレビがある、テレビ放送を受信できるチューナー付きパソコンがある、ワンセグ対応の携帯電話やスマホがある、といった場合は、受信設備があると判断される可能性があります。

一方で、ワンセグ機能がないスマホだけを持っている場合、そのスマホはテレビ放送を直接受信する機器ではありません。そのため、従来の考え方では、ワンセグなしスマホを持っているだけで、ただちにテレビの受信契約が必要になるとは考えにくいでしょう。

NHKから契約案内が届いたからといって、必ず支払い義務があると決まったわけではありません。案内は、転居や住所変更、世帯の独立などをきっかけに届くことがあります。特に一人暮らしを始めた学生や社会人には、テレビの有無にかかわらず案内が届くことがあります。

まず息子さんに確認すべきなのは、自宅にテレビ、レコーダー、チューナー付きパソコン、ワンセグ対応端末、テレビ視聴可能なカーナビなどがないかです。本人が「テレビはない」と思っていても、古い携帯や中古端末に受信機能がある場合もあります。



NHKの配信サービスを利用すると契約が必要になる場合がある

2025年10月から改正放送法が施行されました。NHKは「スマホやパソコンを持っているだけでは受信契約の対象にはなりません」とするとともに、図表1のように説明しています。

図表1



出典：NHK よくある質問集（FAQ）２０２５年１０月から改正放送法が施行されたが、今後スマートフォン（スマホ）を持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか

注意したいのは、スマホでNHKの配信サービスを利用している場合です。NHK ONEサービスを利用する場合は受信契約が必要であり、世帯ですでに受信契約をしていれば別途契約や追加負担は不要と案内しています。現在受信契約をしていない世帯がNHKの配信を利用した場合は、新たに受信契約が必要になるとされています。

図表2



出典：NHK 受信契約の種類と単位

つまり、ワンセグなしスマホを持っているだけなら受信料の対象にならなくても、NHKの配信サービスを利用すれば契約が必要になる可能性があります。スマホでニュース動画を少し見ただけなのか、ログインして継続的に配信サービスを使っているのかでも確認が必要です。

ただし、NHK関連のすべてのサービスが受信契約の対象になるわけではありません。NHKの案内では、ラジオ関連サービスは受信契約の対象外とされています。動画配信とラジオでは扱いが異なる点に注意しましょう。

息子さんがNHKのアプリやサービスを使っているか、アカウント登録をしているかを確認してください。使っていないなら、契約案内に対して「受信設備は設置していない」と説明できる可能性があります。

一方、アプリを契約して利用している場合でも、親元を離れて暮らす学生の場合、受信料の免除や家族割引の制度があることが案内されています。詳しくはNHKのHPにて確認してみましょう。



案内や訪問があれば設備と利用状況を確認して回答する

NHKの契約案内が届いた場合、無視するよりも、まず事実関係を整理することが大切です。テレビがない、ワンセグなしスマホだけ、NHKの配信サービスも利用していないという状況なら、その旨を確認しておきましょう。

もしNHKから訪問や電話、書面で確認があった場合は、持っている機器を正確に伝えます。曖昧なまま「スマホはあります」とだけ言うと、配信利用や受信機能があると誤解されることがあります。「テレビはない」「スマホにワンセグ機能はない」「NHKの配信サービスは使っていない」など、具体的に説明するとよいでしょう。

契約の要否が分からないときは、NHKの受信料窓口に直接確認するのが確実です。契約する場合も、不要な契約を避ける場合も、事実をもとに判断することが大切です。



まとめ

ワンセグなしスマホしか持っていない場合、そのスマホだけで従来のテレビ放送の受信契約は必要ではありません。NHKの契約案内が届いたからといって、ただちに受信料を払わなければならないと決まるわけではありません。

ただし、NHKの配信サービスを利用している場合は、受信契約が必要になる可能性があります。また、テレビ、ワンセグ対応端末、チューナー付きパソコンなどを持っていれば、受信設備として扱われることがあります。

まずは息子さんの部屋にどのような機器があるか、NHKの配信サービスを使っているかを確認しましょう。契約案内に不安を感じたら、自己判断で放置せず、NHKの窓口に状況を伝えて確認するのがおすすめです。



出典

NHK よくある質問集（FAQ）２０２５年１０月から改正放送法が施行されたが、今後スマートフォン（スマホ）を持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか

NHK 受信契約の種類と単位

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー