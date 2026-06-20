人気芸人のビジュ激変にびっくり！ スキンヘッド→フサフサ 金髪→黒髪
スキンヘッドや金髪など、キャラクター付けでさまざまなインパクトあるスタイルでお笑い界を戦っている人気芸人たち。一転、仕事などでいつもとは違うビジュアルになるだけで、イメージが一変するもの。今回は、人気芸人たちがInstagram、Xで披露した“いつもと違う”姿をまとめた！
【写真】人気芸人が激変！ スキンヘッド→フサフサ 金髪→黒髪 をイッキ見！（5人）
■錦鯉・長谷川
視聴者の涙を誘った『M‐1グランプリ2021』（テレビ朝日系）歴代最年長優勝から早5年。お笑いコンビ・錦鯉の長谷川まさのりは、「＃54歳」「＃ロマンスグレー」などとハッシュタグを連ねフサフサショットを公開した。トレードマークのスキンヘッドが打って変わってボーボーの髪型になっている。
元々目鼻立ちのはっきりした長谷川だが、髪の毛を生やしたことで何人もの部下を束ねていそうな“部長級”クラスの風格が漂っている。そんな長谷川のショットには、コメント欄に「すごく似合ってて素敵ですね」「あら素敵！ とてもお似合いですよ〜」といった声のほか「誰かなって思ってしまいましたー。格好良いなー」「一瞬誰かわからんかった」といった声も寄せられている。
■じゅんいちダビッドソン
『R‐1ぐらんぷり2015』（カンテレ・フジテレビ系）で優勝したタレントのじゅんいちダビッドソン。本田圭佑が解説で出演するサッカーワールドカップの開催期間中につき、本田のものまねの需要が再び高まりつつあるじゅんいちだが、開催直前には「12〜13年ぶりの黒髪！ まあ一日だけやけど」とつづり、2013年以来の黒髪を公開した。
金髪のイメージが強いじゅんいちの黒髪姿にファンからは「こっちのほうが良いと思う」「よくお似合い」「町役場の職員さんみたいです」などの声が集まっている。
■エルフ荒川
金髪ギャルのキャラクターでブレイク中のエルフの荒川。コスメブランド「GALLZ Cosmetics」のプロデューサーとしての顔も持つ荒川は、「GALLZの動画どうやったら見やすい動画になるんだろうって試行錯誤の上いろんなメイクしてみました」と試行錯誤をしていることを明かしつつ、黒いウィッグを被っている姿を公開した。
「Q.なんでそんな頭抑えてるんですか？」「A.ウィッグで頭長く見えるのを防ぐためです」とQ＆A方式でおちゃめにポージングの秘密を明かしつつ「そしたらめっちゃ盛れました。世の中って優しい」と満足げにつづっている。コメント欄には「黒髪姿も可愛い」「黒髪も派手髪も似合ってるーー!!」といった反響が寄せられている。
ユニフォーム姿でおなじみのものまね芸人はイケイケIT社長風に！
■ニッチロー
日本球界のレジェンド・イチローのものまねで知られるニッチロー。「俳優業」の一言とともに公開しているのは、珍しい紺色のスーツ＆パンツのセットアップに革靴を合わせたショットだ。
フォーマルでありながらノータイで、サングラスをかけヒゲを蓄えているその姿は、さながらイケイケなIT社長のようだ。普段はイチローのものまねにつきシアトル・マリナーズのユニフォーム姿でおなじみの…というよりその姿でしか見たことがないニッチローのスタイリッシュな姿に、「かっこいい！ 相変わらずスタイル良い！」「誰！？」「イタリアのイケおじ」などのコメントが寄せられている。
■ですよ。
2000年代に『エンタの神様』（日本テレビ系）に出演し、ブレイクを果たしたですよ。は、近年はXを通じて再ブレイクし、「あ〜いとぅいまて〜ん講習会」で全国を飛び回っている。
そんなですよ。がXで「髪の毛切っちゃって… あ〜いとぅいまて〜ん！！」と、散髪中のショットを公開。いつもはラッパー風の服装にキャップにゴーグルという出で立ちのですよ。が、珍しくキャップを脱いで髪の毛を下ろした姿には、コメント欄に「一瞬キムタクかと思いました！」「普通にカッコいいのよー」といった声が寄せられている。
引用：
「長谷川まさのり（錦鯉）」Instagram（＠norinori_masanori）
「じゅんいちダビッドソン」Instagram（＠0204junich_davidson_official）
「エルフ荒川」Instagram（＠khkhkhzk）
「ニッチロー」Instagram（＠nicchiro5.1）
「ですよ。」X（＠tetsuyasaito111）
【写真】人気芸人が激変！ スキンヘッド→フサフサ 金髪→黒髪 をイッキ見！（5人）
■錦鯉・長谷川
視聴者の涙を誘った『M‐1グランプリ2021』（テレビ朝日系）歴代最年長優勝から早5年。お笑いコンビ・錦鯉の長谷川まさのりは、「＃54歳」「＃ロマンスグレー」などとハッシュタグを連ねフサフサショットを公開した。トレードマークのスキンヘッドが打って変わってボーボーの髪型になっている。
■じゅんいちダビッドソン
『R‐1ぐらんぷり2015』（カンテレ・フジテレビ系）で優勝したタレントのじゅんいちダビッドソン。本田圭佑が解説で出演するサッカーワールドカップの開催期間中につき、本田のものまねの需要が再び高まりつつあるじゅんいちだが、開催直前には「12〜13年ぶりの黒髪！ まあ一日だけやけど」とつづり、2013年以来の黒髪を公開した。
金髪のイメージが強いじゅんいちの黒髪姿にファンからは「こっちのほうが良いと思う」「よくお似合い」「町役場の職員さんみたいです」などの声が集まっている。
■エルフ荒川
金髪ギャルのキャラクターでブレイク中のエルフの荒川。コスメブランド「GALLZ Cosmetics」のプロデューサーとしての顔も持つ荒川は、「GALLZの動画どうやったら見やすい動画になるんだろうって試行錯誤の上いろんなメイクしてみました」と試行錯誤をしていることを明かしつつ、黒いウィッグを被っている姿を公開した。
「Q.なんでそんな頭抑えてるんですか？」「A.ウィッグで頭長く見えるのを防ぐためです」とQ＆A方式でおちゃめにポージングの秘密を明かしつつ「そしたらめっちゃ盛れました。世の中って優しい」と満足げにつづっている。コメント欄には「黒髪姿も可愛い」「黒髪も派手髪も似合ってるーー!!」といった反響が寄せられている。
ユニフォーム姿でおなじみのものまね芸人はイケイケIT社長風に！
■ニッチロー
日本球界のレジェンド・イチローのものまねで知られるニッチロー。「俳優業」の一言とともに公開しているのは、珍しい紺色のスーツ＆パンツのセットアップに革靴を合わせたショットだ。
フォーマルでありながらノータイで、サングラスをかけヒゲを蓄えているその姿は、さながらイケイケなIT社長のようだ。普段はイチローのものまねにつきシアトル・マリナーズのユニフォーム姿でおなじみの…というよりその姿でしか見たことがないニッチローのスタイリッシュな姿に、「かっこいい！ 相変わらずスタイル良い！」「誰！？」「イタリアのイケおじ」などのコメントが寄せられている。
■ですよ。
2000年代に『エンタの神様』（日本テレビ系）に出演し、ブレイクを果たしたですよ。は、近年はXを通じて再ブレイクし、「あ〜いとぅいまて〜ん講習会」で全国を飛び回っている。
そんなですよ。がXで「髪の毛切っちゃって… あ〜いとぅいまて〜ん！！」と、散髪中のショットを公開。いつもはラッパー風の服装にキャップにゴーグルという出で立ちのですよ。が、珍しくキャップを脱いで髪の毛を下ろした姿には、コメント欄に「一瞬キムタクかと思いました！」「普通にカッコいいのよー」といった声が寄せられている。
引用：
「長谷川まさのり（錦鯉）」Instagram（＠norinori_masanori）
「じゅんいちダビッドソン」Instagram（＠0204junich_davidson_official）
「エルフ荒川」Instagram（＠khkhkhzk）
「ニッチロー」Instagram（＠nicchiro5.1）
「ですよ。」X（＠tetsuyasaito111）