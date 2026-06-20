夫から「トランスジェンダー」であることを告白された妻…！戸惑いながらも離婚を選ばなかった二人が見せた新しい家族のカタチ

子供の卒業式の日に…

トランスジェンダーの約半数は就学前の幼児期に自分の性に違和感を抱き、中学生などの第二次性徴をきっかけに目覚めるケースだと40％程度、成人後に性自認に気づくのは10％未満だというデータがある。若いころからトランスジェンダーであることを自覚していても、周囲の目などさまざまな理由から、カミングアウトできない人は少なくないとされる。

埼玉県在住の小川鈴子さん（仮名・47歳）は、2年ほど前、夫の芳樹さん（仮名・46歳）から突然、トランスジェンダーであることを告白された。結婚して20年が過ぎていただけに、その衝撃が大きかったという。鈴子さんが振り返る。

「あの日は子どもの高校の卒業式でした。子どもは出かけていて留守だったので、夫と二人で『これで子育てもひと段落だね』と祝杯をあげていたんです。すると突然、夫から『今まで隠していたけど、実は自分はトランスジェンダーなんだ。（子どもが高校を卒業して）父親としての役目は一区切りついたと思うから、これからは女性として生きていきたい』と言われました」（以下、「」内は鈴子さん）

芳樹さんと鈴子さんは、交際期間を含めれば四半世紀以上を共に過ごしてきた。鈴子さんにとって、これまで芳樹さんを思わせる素振りは一切なかったという。

「夫は、『気づかないフリをしていたけど、おそらく10代の頃から性自認は女性だった気がする』と言っていました。私が『それなのにどうして私と結婚したの？』と聞くと、『自分でもよくわからないけど、それが普通だと思っていたから』と。突然のことに、私はひたすら混乱してしまいました」

「見た目から女性らしくしていきたい」

芳樹さんは普段からあまり冗談などを言うタイプではなく、さらにこの時はことさら真面目な顔をしていたため、鈴子さんも真剣に話を聞いた。

「ひとまず、『女として生きて行くというのは具体的にどうすることなの？』と聞いたんです。すると夫は、『見た目から女性らしくしていきたい』と答えました」

この芳樹さんの言葉に、鈴子さんは決意の固さを感じ、異議を唱えることはしなかった。

「翌日から、それまでは顔を洗ってヒゲを剃るだけだった朝のルーティーンに化粧水や美容液でのスキンケアが加わりました。Yシャツとスーツを着るのも、ブラジャーとショーツを身につけてから。すべて夫の私物です。密かに買い集めていたようで、『ようやく堂々と使えるわ』とウキウキしていました」

言葉遣いも変化した。Yシャツからブラジャーのラインが透けていることを鈴子さんが指摘すると、芳樹さんは「やだ、恥ずかしい」と言い、ベストを着用すると「これならOKよね？」と鈴子さんに確認。マイカー通勤の芳樹さんを見送るのが鈴子さんの日課だが、昨日までの「行ってきます」という夫の挨拶は、「じゃ、行って来るわね」に変わった。

会社の人はどういう反応を示すだろう……鈴子さんは不安になり、一日中何も手が付かなかった。だが芳樹さんは、何事もなかったかのように帰宅した。鈴子さんが「大丈夫だったの？」と聞くと、「何が？ ああ、大丈夫に決まってるじゃない。会社じゃ、これまで通り男として過ごしたわよ」と悪戯っぽい笑みを浮かべたそうだ。

家庭内でも変化はあった。芳樹さんが積極的に家事をするようになったのだ。

「不慣れな部分はありましたが、私より丁寧でした。たとえば洗濯だと、柔軟剤の匂いにこだわったり、ショーツや靴下は手洗いをしてから洗濯機に入れたりしていました。ブラジャーも形を整えてから洗濯ネットに入れていましたね。

テレビでバラエティやニュース番組を観ている時の様子も変わりました。それまでは無言でいることが多かったのですが、『信じられなーい』とか『わかるわかる！』とか、私と同じように反応するんです。言い方は変ですけど、まるで女友達と一緒にいるような気分になりました」

子どもにはまだ伝えていない

やがて芳樹さんは、トランスジェンダーのコミュニティに参加するようになる。そのコミュニティにはトランス女性であることを自認した男性が参加しており、家族に隠している苦悩を吐き出す人が多かった。

鈴子さんは次第に芳樹さんとの日常に慣れていった。夫の気持ちと変化を最大限理解しながらも、受け入れがたいこともあるという。

「性生活のことです。夫がカミングアウトしてからも関係はあったのですが、『女性同士としての性交渉』を求められて……。私は『それはできない』と拒否しています」

ちなみに、鈴子さん夫妻の子どもは留学中で、芳樹さんのカミングアウトについては知らせていない。鈴子さんは子どもにどう伝えるかについても、頭を悩ませているが、小川家なりの「新しい家族の在り方」を模索するつもりだという。

こちらもあわせて読む『妻が「元AV女優」の男性、噂が広まり上司から呼び出しまで…会社を「辞めるしかなかった理由」』

【あわせて読む】妻が「元AV女優」の男性、噂が広まり上司から呼び出しまで…会社を「辞めるしかなかった理由」