距離感のコントロールを簡単にする裏ワザ！20ヤードの打ち分けが可能

「ショートウッドの魅力は球を曲げて打ったり、高い、低いも打ち分けがしやすいこと」と今野。曲がり幅を大きくすることで、距離感のコントロールも簡単にできるという。

大きい曲がり幅をイメージすれば逆球は絶対に出ない

ショートウッドはフェアウェイウッドのなかでもやさしく打てるので、ショットの平均点が上がる。ということは、ミスもそれだけ減り、スコアがまとまりやすいのです。ピン位置などの状況に応じてドローで攻めたい、フェードで安全に行きたいなど球筋のコントロールがしやすいのも長所。

また、低い球で通常よりも前に飛ばしてプラス10ヤード、高い球で止めてマイナス10ヤードと、飛距離の調整もできます。

大切なポイントは、中途半端に球筋を曲げないこと。体を極端なくらい右や左に向けて構え、大きく曲げるつもりでスイングしましょう。こうすると、絶対に打ちたくない逆球が出るのを防げます。

クラブを左に倒して両腕を回旋する

➡大きく左に曲げるドローでプラス10ヤード

クラブを右に傾けて両腕の回旋を抑える

➡大きく右に曲げるフェードでマイナス10ヤード

ノーマルのアドレスとフォロー

フォローでシャフトがやや右に傾くのが基本形。ここからのアレンジで、球を曲げて飛距離を調節する

ターゲットラインに対して平行に立って構える

ドロー

トップの捻転を深くして、クラブを低く振り抜いていく。出球が低くなって距離の出るドローが打てる

ドローは体を右に向けて構える

スクエアなアドレスから右足を下げて、左足を少し前に出す。肩や腰も大きく右に向けて極端なクローズスタンスで構える

フェード

クラブを立てたコンパクトなトップを作る。そこから振り抜くと打ち出しが高くなり、距離を抑えたフェードが打てる

フェードは体を左に向けて構える

スクエアなアドレスから左足を少し下げて、右足を前に出す。肩と腰も大きく左に向けて極端なオープンスタンスで構える

縦距離の幅は±20ヤード

今野の7W の通常ショットは210ヤード。ドローは220ヤード、フェードなら200ヤードと20ヤードの幅で打ち分けられるという

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。



レッスン＝今野一哉

●こんの・かずや／ 1982年生まれ、千葉県出身。蝶ネクタイをトレードマークに、さまざまなメディアで活躍。アマチュアレッスンにも精力的に取り組み、昨年は子ども向けのレッスンスクール「キッズゴルフクラブ」を江戸川区・平井駅の近くにオープン。

構成＝三代 崇

写真＝相田克己

協力＝木更津ゴルフクラブ