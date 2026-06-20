フォロワー500万の165cm美女「この見た目でイカつめの車乗ってるのギャップ萌えって言われた」 車内で魅力全開「可愛すぎ」
クリエイターのちゆうが20日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】フォロワー500万の165cm美女、車内での姿 「スタイル抜群すぎる」水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「この見た目でイカつめの車乗ってるのギャップ萌えって言われたwww逆に何乗ってそう？」と投稿したのは、車内でのソロショット。カーディガンコーデで魅せ、ファンからは「可愛すぎる」「助手席空いてますか？」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）
【写真】フォロワー500万の165cm美女、車内での姿 「スタイル抜群すぎる」水着ショットも（18枚）
“みんなのおねえさん”としてTikTokを中心に活動しているクリエイターちゆう。総フォロワーは500万人以上。圧倒的プロポーションが連日注目を集めている。
そんな彼女が「この見た目でイカつめの車乗ってるのギャップ萌えって言われたwww逆に何乗ってそう？」と投稿したのは、車内でのソロショット。カーディガンコーデで魅せ、ファンからは「可愛すぎる」「助手席空いてますか？」などのコメントが寄せられている。
引用：「ちゆう」Instagram（@_chiyuu_）、X（@OoChiyuUoO）、TikTok（@_chiyuu_）