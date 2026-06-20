Travis Japan宮近らがマイケル・ジャクソンを深掘り 『サクサクヒムヒム』本日放送
今夜6月20日23時30分放送の『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）は、マイケル・ジャクソンの魅力を深掘り。Travis Japan・宮近海斗ら若き4人のアーティストが“キング・オブ・ポップ”への愛を語り尽くす。
【写真】『サクサクヒムヒム』より佐久間大介
現在、マイケル・ジャクソンの波乱に満ちた人生を描く映画『Michael／マイケル』が公開中。没後17年を迎えた現在もなお、多くの人々を引き付けてやまない「マイケル・ジャクソン」の魅力とは。
キング・オブ・ポップ”の異名を持つマイケル・ジャクソンは、数々の記録を打ち立てた史上屈指のエンターテイナー。2009年に惜しまれながらこの世を去ったが、その存在感は色あせることなく、今なお世界中のファンやアーティストたちに影響を与え続けている。
スタジオには、最近になって改めてマイケル・ジャクソンに興味を持ち始めたという大久保佳代子がゲストとして登場。魅力を伝える“おしつじさん”は、ダンス企画ではおなじみのダンサー・ARATAが担当。
今回は、マイケル・ジャクソンから大きな影響を受けたアーティストたちもスタジオに集結。世界的ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzのkazuki、Travis Japanの宮近海斗、STARGLOWのKANON、ICExの筒井俊旭が集まった。第一線で活躍する彼らだからこそ見抜ける、ダンス、表現力、スター性など、マイケル・ジャクソンのすごさを語り尽くしていく。
二つの“推しポイント”を徹底深掘りしていく。
（1）【マイケル・ジャクソンの魅力をプロが徹底解説】スタジオではマイケル・ジャクソンの伝説的なライブ映像や名作ミュージックビデオを振り返りながら魅力を徹底解説。
（2）【日本人唯一の元バックダンサーが見た“マイケルの素顔”】スタジオには“日本人唯一の元バックダンサー”、ユーコ・スミダ・ジャクソンさんが登場。マイケル・ジャクソンを間近で見てきたユーコさんだからこそ知る、ステージでは見せない素顔や知られざるエピソードを特別に語る。
4人のアーティストたちが、それぞれの“推しマイケル”をその映像とともに紹介。ダンス、表現力、スター性など、さまざまな角度からそのすごさを解き明かしていく。
なかでも宮近は「シルエットとシルエットの間に彼から出ちゃっているマイケルがいるんですよ！」「彼が音を鳴らしちゃっている」と、独特な表現で熱弁を振るい、その言葉にスタジオは大盛り上がり。
そしてマイケル・ジャクソンの魅力を尋ねられたMCの佐久間大介（Snow Man）は「圧倒的なスター性です」と即答。「普通だったら何、今、変な動きってなるところを、かっけえって思わせられる」「説得力えぐいっすね」と語り、マイケル・ジャクソンが放つ唯一無二のカリスマ性こそ最大の魅力だと分析した。
最後には“マイケル愛”あふれる4人のアーティストがスペシャルメドレーを披露する。
『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』は、日本テレビ系にて毎週土曜23時30分放送。
【写真】『サクサクヒムヒム』より佐久間大介
現在、マイケル・ジャクソンの波乱に満ちた人生を描く映画『Michael／マイケル』が公開中。没後17年を迎えた現在もなお、多くの人々を引き付けてやまない「マイケル・ジャクソン」の魅力とは。
スタジオには、最近になって改めてマイケル・ジャクソンに興味を持ち始めたという大久保佳代子がゲストとして登場。魅力を伝える“おしつじさん”は、ダンス企画ではおなじみのダンサー・ARATAが担当。
今回は、マイケル・ジャクソンから大きな影響を受けたアーティストたちもスタジオに集結。世界的ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzのkazuki、Travis Japanの宮近海斗、STARGLOWのKANON、ICExの筒井俊旭が集まった。第一線で活躍する彼らだからこそ見抜ける、ダンス、表現力、スター性など、マイケル・ジャクソンのすごさを語り尽くしていく。
二つの“推しポイント”を徹底深掘りしていく。
（1）【マイケル・ジャクソンの魅力をプロが徹底解説】スタジオではマイケル・ジャクソンの伝説的なライブ映像や名作ミュージックビデオを振り返りながら魅力を徹底解説。
（2）【日本人唯一の元バックダンサーが見た“マイケルの素顔”】スタジオには“日本人唯一の元バックダンサー”、ユーコ・スミダ・ジャクソンさんが登場。マイケル・ジャクソンを間近で見てきたユーコさんだからこそ知る、ステージでは見せない素顔や知られざるエピソードを特別に語る。
4人のアーティストたちが、それぞれの“推しマイケル”をその映像とともに紹介。ダンス、表現力、スター性など、さまざまな角度からそのすごさを解き明かしていく。
なかでも宮近は「シルエットとシルエットの間に彼から出ちゃっているマイケルがいるんですよ！」「彼が音を鳴らしちゃっている」と、独特な表現で熱弁を振るい、その言葉にスタジオは大盛り上がり。
そしてマイケル・ジャクソンの魅力を尋ねられたMCの佐久間大介（Snow Man）は「圧倒的なスター性です」と即答。「普通だったら何、今、変な動きってなるところを、かっけえって思わせられる」「説得力えぐいっすね」と語り、マイケル・ジャクソンが放つ唯一無二のカリスマ性こそ最大の魅力だと分析した。
最後には“マイケル愛”あふれる4人のアーティストがスペシャルメドレーを披露する。
『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』は、日本テレビ系にて毎週土曜23時30分放送。