W杯取材中の影山優佳、現役なでしこ戦士と3ショット公開
日向坂46元メンバーでタレントの影山優佳が17日にInstagramを更新。現役のサッカー日本女子代表選手とのオフショットを公開した。
【写真】影山優佳のメイド姿
芸能界ずい一のサッカー通で知られ現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」北中米大会も、現地からレポートしている影山。この日は、「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました」と、サッカー日本女子代表でマンチェスター・シティWFC所属の長谷川唯と同じくサッカー日本女子代表でリヴァプールFCウィメン所属の清水梨紗とのオフショット。複数公開されている写真には、リラックスした笑顔で3人が並ぶ様子や影山と清水、影山と長谷川、清水と長谷川の2ショットが収められている。
投稿の中で影山は2人との時間について「笑いすぎて帰りに腹筋が筋肉痛になってた笑」と明かし「いつも気にかけてくださりありがとうございます」とコメント。そして「来年は女子ワールドカップだよ〜！もう楽しみ！」とつづっている。
引用：「影山優佳」Instagram（@kageyamayuka_official）
【写真】影山優佳のメイド姿
芸能界ずい一のサッカー通で知られ現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」北中米大会も、現地からレポートしている影山。この日は、「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました」と、サッカー日本女子代表でマンチェスター・シティWFC所属の長谷川唯と同じくサッカー日本女子代表でリヴァプールFCウィメン所属の清水梨紗とのオフショット。複数公開されている写真には、リラックスした笑顔で3人が並ぶ様子や影山と清水、影山と長谷川、清水と長谷川の2ショットが収められている。
投稿の中で影山は2人との時間について「笑いすぎて帰りに腹筋が筋肉痛になってた笑」と明かし「いつも気にかけてくださりありがとうございます」とコメント。そして「来年は女子ワールドカップだよ〜！もう楽しみ！」とつづっている。
引用：「影山優佳」Instagram（@kageyamayuka_official）