松村北斗の眼差しが意味するものとは――ドラマ『告白』岡崎紗絵とのメインビジュアル解禁 初回は7.11
松村北斗が主演する7月期のドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、メインビジュアルが解禁された。また、初回放送日は7月11日と決まった。
【写真】松村北斗が31歳に ドラマ『告白』現場でサプライズ「これだけやってもらったら嬉しいですよ！」
本作は、純愛と狂気のはざまを描くラブサスペンス。
「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片思いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか─。25年前に起きたむごたらしい事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
メインビジュアルには、麻里子を見つめる爽太の姿が印象的に描かれている。25年間胸に秘めてきた思いと、その胸の内にある複雑な感情をうかがわせる爽太のまなざし。その先で、麻里子は別の方向へ視線を向ける。2人の印象的なまなざしが、「純愛か、それとも狂気か――」という本作のテーマを印象づけている。
鈴木努プロデューサーは「最高なポスターが出来ました。こんなに近くにいるのに目が合わない2人。松村さんの見つめる先には何があるのでしょうか。想像してみてください」と、ビジュアルに込めた思いを語っている。
土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』は、日本テレビ系にて7月11日より毎週土曜21時放送。
【写真】松村北斗が31歳に ドラマ『告白』現場でサプライズ「これだけやってもらったら嬉しいですよ！」
本作は、純愛と狂気のはざまを描くラブサスペンス。
「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片思いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか─。25年前に起きたむごたらしい事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
鈴木努プロデューサーは「最高なポスターが出来ました。こんなに近くにいるのに目が合わない2人。松村さんの見つめる先には何があるのでしょうか。想像してみてください」と、ビジュアルに込めた思いを語っている。
土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』は、日本テレビ系にて7月11日より毎週土曜21時放送。