『田鎖ブラザーズ』最終回 真犯人登場からまさかの事態へ ネット動揺「人間不信」「救いがない」（ネタバレあり）
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の最終回が19日に放送され、31年前の両親殺害事件の真犯人が判明し、驚きの展開を迎えると、ネット上には「人間不信になる」「苦しすぎる」「救いがない」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】兄弟も衝撃を受けた“真犯人”『田鎖ブラザーズ』最終回より
31年前の事件の全貌が、ふみ（仙道敦子）の口から明かされた。貞夫（長江英和）はふみの手術費用をねん出するため、茂木（山中崇）に朔太郎（和田正人）たちを殺させたという。真（岡田）と弟・稔（染谷）はようやく真相にたどり着いたものの、当事者の貞夫は過去の自分の行いを何一つ覚えていない。そんな彼に、兄弟は虚しさを覚える。
そんな中、ふみの証言から、田鎖家に茂木が押し入った時点ですでに父・朔太郎と母・由香（上田遥）が亡くなっていた可能性が浮上。真と稔は真犯人を特定するため、さらなる捜査を進めていく…。
そして最終回の後半では、朔太郎と由香を殺害した真犯人が兄弟の幼なじみ・晴子（井川遥）だったことが判明。晴子の父は、31年前に朔太郎が密造銃の取り引きを中止させたことで殺害された運び屋だった。朔太郎が父の死に関わっていることを知った晴子は、復讐のために毒を使って朔太郎を殺害。由香も巻き添えとなり亡くなったのだ。
幼なじみとして兄弟を支えてきた晴子が真犯人という展開に、ネット上には「人間不信になる」「こっちはこっちでしんどいよ!!」「苦しい苦しすぎる」といった反響が続出。さらにその後、稔に代わり真が晴子に向かって密造銃の引き金を引くと「おいまじかよ救いがない悲しすぎる」「救いが、救いがない」「救いがなくてつらい」などの声も相次いでいた。
【写真】兄弟も衝撃を受けた“真犯人”『田鎖ブラザーズ』最終回より
31年前の事件の全貌が、ふみ（仙道敦子）の口から明かされた。貞夫（長江英和）はふみの手術費用をねん出するため、茂木（山中崇）に朔太郎（和田正人）たちを殺させたという。真（岡田）と弟・稔（染谷）はようやく真相にたどり着いたものの、当事者の貞夫は過去の自分の行いを何一つ覚えていない。そんな彼に、兄弟は虚しさを覚える。
そして最終回の後半では、朔太郎と由香を殺害した真犯人が兄弟の幼なじみ・晴子（井川遥）だったことが判明。晴子の父は、31年前に朔太郎が密造銃の取り引きを中止させたことで殺害された運び屋だった。朔太郎が父の死に関わっていることを知った晴子は、復讐のために毒を使って朔太郎を殺害。由香も巻き添えとなり亡くなったのだ。
幼なじみとして兄弟を支えてきた晴子が真犯人という展開に、ネット上には「人間不信になる」「こっちはこっちでしんどいよ!!」「苦しい苦しすぎる」といった反響が続出。さらにその後、稔に代わり真が晴子に向かって密造銃の引き金を引くと「おいまじかよ救いがない悲しすぎる」「救いが、救いがない」「救いがなくてつらい」などの声も相次いでいた。