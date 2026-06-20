　20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比230円高の7万1850円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては599.94円高。出来高は6670枚だった。

　TOPIX先物期近は4073.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIX現物終値比28.54ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71850　　　　　+230　　　　6670
日経225mini 　　　　　　 71870　　　　　+250　　　125476
TOPIX先物 　　　　　　　4073.5　　　　　　+5　　　　9751
JPX日経400先物　　　　　 36995　　　　　+140　　　　 218
グロース指数先物　　　　　 686　　　　　　+2　　　　 150
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース