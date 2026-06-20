日経225先物：20日夜間取引終値＝230円高、7万1850円
20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比230円高の7万1850円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては599.94円高。出来高は6670枚だった。
TOPIX先物期近は4073.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIX現物終値比28.54ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71850 +230 6670
日経225mini 71870 +250 125476
TOPIX先物 4073.5 +5 9751
JPX日経400先物 36995 +140 218
グロース指数先物 686 +2 150
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4073.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIX現物終値比28.54ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71850 +230 6670
日経225mini 71870 +250 125476
TOPIX先物 4073.5 +5 9751
JPX日経400先物 36995 +140 218
グロース指数先物 686 +2 150
東証REIT指数先物 売買不成立
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