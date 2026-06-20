茂木健一郎「他人の反応を通してしか自分は分からない」人生を豊かにする人間関係

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「他人という「鏡」を通して、「自分」を知ること。」を公開した。動画では、人間が自分自身を客観視することの難しさと、自己理解を深めるために不可欠な「他人」という存在の重要性について、独自の視点から解説している。



茂木氏は冒頭、「自分のことを客観的に見るのはなかなか難しい」と切り出し、自分を知るためには他人と向き合うしかないと指摘した。外見であれば洗面所の鏡を見ることで確認できるが、自分の内面や個性は自分自身では把握できないと説明。「自分の個性というのは、他人からどう見えるかによってかなり規定される」と語り、自身の言動に対する他者の反応を通してでしか、本当の自分の姿は分からないと論じている。



さらに、茂木氏は「他人という鏡」の複雑な性質について言及した。相手によって鏡の映り方は異なるため、より正確に自分を把握するには、多くの人と関わる必要があると主張する。人間が安定して維持できる社会的関係の人数上限とされる「ダンバー数（150人）」を引き合いに出し、「気の合う人や共鳴できる人だけでは正しい鏡とは言えない」と警鐘を鳴らした。気の合わない人や、自分と少し距離のある人もあえて鏡として取り入れることで、より多角的で客観的な自己像が結ばれるとしている。



最後に茂木氏は、「他人という鏡を通して自分を知るということを心がけていただきたい」と視聴者に強く呼びかけた。多様な他者との関わりを避けず、そこから得られる反応を真摯に受け止めることで、人生はより豊かになっていくという前向きなメッセージで動画を締めくくっている。