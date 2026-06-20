北村匠海『サバ缶、宇宙へ行く』クランクアップ 生徒たちのサプライズ登場に満面の笑み
6月22日に放送されるドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）の最終回を前に、主人公の教師・朝野峻一を演じる北村匠海がクランクアップを迎えた。
【写真】一足先にクランクアップを迎えた神木隆之介 ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
北村が演じる朝野は、夢をかなえて福井県小浜市の若狭水産高校に赴任した新米教師。生徒との向き合い方に悩みながらも、仲間や地域の人々との交流を通じて成長を重ねてきた。JAXA職員・木島真（神木隆之介）らとともに、生徒たちが受け継いできた宇宙食開発プロジェクトを15年にわたって見守り続け、ついに宇宙食サバ缶は数々の困難を乗り越えて宇宙へ届こうとしている。一方で、教育委員会で働くため、朝野が学校を離れる日も近づいていた。
本作で地上波連続ドラマ初主演を務め、「ずっとやりたかった」という念願の教師役に挑んだ北村。最後のカットを撮り終え、「朝野峻一役、北村匠海さんオールアップです！」の声が響くと、スタジオは大きな拍手に包まれた。鈴木雅之監督から花束を受け取った北村のもとには、1期生から5期生までの生徒たちがサプライズで集結。寄せ書きのプレゼントを受け取り、「わ！ まじか！」と驚きながらも満面の笑みを見せた。
北村は「ありがとう！ 予想はしていたんですけどね（笑）」と照れ笑いを浮かべつつ、「このドラマは、いまだかつてないくらい生徒たちが入れ替わっていて、今後、活躍していくであろう皆さんが僕と出会ってくれました」とコメント。
さらに、「学園ものは僕の役者人生において、すごく大切なものになっています。だからこそ、僕ができることはなんだろうと考えて、悩みを聞いたり話したりすることが僕にできる精いっぱいかなと思って。その中で、僕自身もみんなにもらった気づきがたくさんあって、とても楽しい時間でした」と撮影の日々をかみしめるように振り返った。
最後は、「『サバ缶、宇宙へ行く』という作品に、皆さんに出会えてよかった。キャスト、監督、スタッフの皆さんと、またぜひ出会って一緒に作品を作れたらと思います。ありがとうございました」と感謝を伝え、撮影を締めくくった。
ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』最終回は、フジテレビ系にて6月22日21時放送。
【写真】一足先にクランクアップを迎えた神木隆之介 ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
本作で地上波連続ドラマ初主演を務め、「ずっとやりたかった」という念願の教師役に挑んだ北村。最後のカットを撮り終え、「朝野峻一役、北村匠海さんオールアップです！」の声が響くと、スタジオは大きな拍手に包まれた。鈴木雅之監督から花束を受け取った北村のもとには、1期生から5期生までの生徒たちがサプライズで集結。寄せ書きのプレゼントを受け取り、「わ！ まじか！」と驚きながらも満面の笑みを見せた。
北村は「ありがとう！ 予想はしていたんですけどね（笑）」と照れ笑いを浮かべつつ、「このドラマは、いまだかつてないくらい生徒たちが入れ替わっていて、今後、活躍していくであろう皆さんが僕と出会ってくれました」とコメント。
さらに、「学園ものは僕の役者人生において、すごく大切なものになっています。だからこそ、僕ができることはなんだろうと考えて、悩みを聞いたり話したりすることが僕にできる精いっぱいかなと思って。その中で、僕自身もみんなにもらった気づきがたくさんあって、とても楽しい時間でした」と撮影の日々をかみしめるように振り返った。
最後は、「『サバ缶、宇宙へ行く』という作品に、皆さんに出会えてよかった。キャスト、監督、スタッフの皆さんと、またぜひ出会って一緒に作品を作れたらと思います。ありがとうございました」と感謝を伝え、撮影を締めくくった。
ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』最終回は、フジテレビ系にて6月22日21時放送。