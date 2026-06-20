シンガー・ソングライターの中村中（40）が19日、東京国際フォーラムでデビュー20周年記念コンサートを開催した。

ドリアン・ロロブリジーダ（41）一青窈（49）根本要（69）がゲストとして登場。ゲストを交えながらデビュー曲の「汚れた下着」や、07年のNHK紅白歌合戦でも歌唱した「友達の詩」など全22曲を熱唱した。

1300人のファンを魅了し「20周年の記念のコンサートをやらせていただけるのも、皆さんが絶えず応援してくださっているおかげです」と感謝。さらに「20年でいろんな人との出会いがあって、どれももったいなくて、放っておけない、受け入れられないタイプなんです。今日もらったものも、おいしくついばみながら、また新しい音楽を作っていきたい。音楽が好きな皆さんと一緒に過ごすことができて幸せです」と語った。

最後のMCでは「こういう風に祝ってもらえるような立場ではないと思うけど、たくさん刺激をくれる仲間がいて、作ったものを信じてくれて見守ってくれる皆さんがいてこそ、今日という日を迎えられている。これからも長く長くやっていきますから、皆さんどうぞ足腰、心臓を強くして、この世の中に埋もれないようにやっていきましょう」と呼びかけた。