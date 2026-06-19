7月10日よりTBS系で放送がスタートする蒼井優主演の金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』のメインビジュアルが公開され、劇伴音楽をharuka nakamuraが担当することが発表された。

参考：松山ケンイチ、『Tシャツが乾くまで』で喫茶店オーナー役に TBSドラマ3クール連続出演

本作は、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描くオリジナルストーリー。ある夏の日、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、事故をきっかけに突如として崩れ去っていく。さらに、その事故が暴いたのは、愛する人の“第3金曜日の秘密”だった--。2組の夫婦の喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語が描かれる。

主演を務めるのは、18年ぶりの地上波連続ドラマ主演で、TBSドラマでの主演は本作が初となる蒼井。TBS初執筆となる『silent』（フジテレビ系）などの生方美久が完全オリジナルストーリーとなる脚本を手がけ、映画『花束みたいな恋をした』などの土井裕泰が演出を担当する。共演には、中島歩、高橋文哉、夏帆、松山ケンイチが名を連ねている。

公開されたメインビジュアルでは、“誰か”と抱き合う温もりの中にありながら、切なさや揺れ動く感情を滲ませる蒼井演じる主人公・咲子の表情にフォーカス。さらに中島演じる樹生、高橋演じる直人、夏帆演じるあずさ、松山演じる充、それぞれの表情を通して、誰かを愛すること、信じようとすることの葛藤や、言葉にならない心の機微が表現されている。

アートディレクターは『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）、『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）などの作品のビジュアルを手がける高垣美月、フォトグラファーは映画『怪物』『ファーストキス 1ST KISS』のビジュアルを手がけた末長真が務めた。

また、本作の劇伴音楽を、劇場アニメ『ルックバック』の音楽を手がけたharuka nakamuraが担当。TBSドラマの音楽を担当するのは本作が初となる。

さらに、「初回放送で5人の中の誰かがいなくなってしまう」という事実も明らかに。咲子（蒼井優）、樹生（中島歩）、直人（高橋文哉）、あずさ（夏帆）、充（松山ケンイチ）の5人の関係や物語の詳細は謎に包まれたままで、初回放送の7月10日まで、続報が毎週金曜日に発表される。

あわせて、本作をU-NEXTとNetflixで国内配信することも決定した。U-NEXTでは各話放送直後から配信、Netflixでは国内は7月11日から配信開始となり、その後、海外でも順次配信される。（文＝リアルサウンド編集部）