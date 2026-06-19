◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグの第２週フィリピン大会 日本 ３―０ （２５―１５、２５―２３、２７―２５）チェコ（１９日、フィリピン・マニラ）

１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は同１２位のチェコを３―０で下した。第１週のカナダ大会から開幕６連勝を飾った。日本はセッターでチーム最年長３５歳の栄絵里香（ＳＡＧＡ久光）を初先発させるなど、前戦から先発３人を入れ替えた新しい布陣で連勝記録を伸ばした。

第１セット（Ｓ）はアウトサイドヒッター（ＯＨ）の石川真佑主将（エジザジュバシュ）、佐藤淑乃（ミラノ）、和田由紀子（アルシーツィオ）の３本柱とリベロ・福留慧美（姫路）は変わらずに先発し、ミドルブロッカー（ＭＢ）とセッターを前戦から入れ替えた。ＭＢは２０歳でデビューの井上未唯奈（ＳＡＧＡ久光）、１７６センチの山口真季（ＫＵＲＯＢＥ）が起用され、セッターは栄が初先発した。

第１Ｓから栄のトスワークが光り、エース格の佐藤が躍動。レフトから立て続けに決めてチームに勢いをもたらすと、中盤には山口が持ち前の１枚ブロックで相手の攻撃を止め、代表デビューの井上は同じ所属の栄のトスアップからクイックを決めた。セットポイントの場面で佐藤が後衛からフェイントを決め、１０点の大差をつけて先取した。

第２Ｓも同じ布陣で臨み、石川の後衛レフト寄りからのバックアタックも飛び出した。栄が多彩な攻撃を見せたが、中盤はチェコの粘り強い守備からの攻撃で反撃に遭い、５連続失点で追いつかれた。セット終盤まで競り合ったが、２３―２３の場面で石川がレフトからスパイクを決めて抜け出し、２５―２３で連取した。

第３Ｓの１１―１１では守護神・福留が連続で相手のスパイクを拾うと、石川が難しい体勢からスパイクを決めきった。１４―１６からは佐藤のブロック得点から、和田のライトからの攻撃で連続得点。１７―１７でＯＨ秋本美空（姫路）とセッター中川つかさ（ＮＥＣ川崎）を二枚替えで投入し、１７―１８で秋本がライトから決めた。２５―２５で和田の攻撃が決まり、マッチポイントを握ると最後も和田がフェイントで決めた。

２０日は世界ランク１３位のドミニカ共和国と対戦する。