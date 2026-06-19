『超かぐや姫！』9.18より特別フォーマットで上映決定！ 特報解禁
Netflixにて配信中のアニメ映画『超かぐや姫！』が、9月18日より特別フォーマットで上映されることが決まった。併せて、特別フォーマット版特報が解禁となった。
【動画】かぐやたちがパワーアップして劇場に帰ってくる！『超かぐや姫！』復活上映特報
本作は、夢と希望の集まる仮想空間ツクヨミを舞台に、少女たちの出会いと別れを描く、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。
今より少しだけ先の未来。都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間ツクヨミの管理人兼大人気ライバー（配信者）・月見ヤチヨの配信を見ること。自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行うツクヨミで、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。
そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。中から出てきたのは、なんともかわいらしい赤ちゃん。放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。「あなた、もしやかぐや姫なの？」
大きくなったかぐや姫はわがまま放題。かぐやのお願い（わがまま）で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、2人は少しずつ打ち解けていく。かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに―。
2月20日より1週間限定で劇場上映を開始して以来、上映期間の延長、上映館の拡大を続け、ついに6月18日に終映を迎えた本作が、9月18日より特別フォーマットにて上映される。環境効果とモーションシートでアトラクションのような4D（MX4D、4DX）と、3面スクリーンで臨場感が高まるSCREENX、SCREENXと体感型アトラクションシアター4DXが融合したULTRA 4DXで上映するほか、没入感あふれるサウンド体験を提供するDolby Atmosでの上映も加わり、大幅パワーアップして劇場へ帰ってくる。あわせて、通常版の再上映も実施する。
特別フォーマット版特報では「そんならかぐや！ もう一回！」と声をあげるかぐやのセリフに続き、月見ヤチヨが歌う「ワールドイズマイン CPK！ Remix」にあわせて新たな上映形態が紹介されていく。映像は昨年11月に配信決定を発表すると同時に公開された特報を再構成したもので、劇場への“復活”を強く印象付ける仕上がりとなっている。
アニメ映画『超かぐや姫！』は、9月18日より特別フォーマット上映＆通常版復活上映／Netflixにて世界独占配信中。
【動画】かぐやたちがパワーアップして劇場に帰ってくる！『超かぐや姫！』復活上映特報
本作は、夢と希望の集まる仮想空間ツクヨミを舞台に、少女たちの出会いと別れを描く、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。
今より少しだけ先の未来。都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間ツクヨミの管理人兼大人気ライバー（配信者）・月見ヤチヨの配信を見ること。自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行うツクヨミで、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。
大きくなったかぐや姫はわがまま放題。かぐやのお願い（わがまま）で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、2人は少しずつ打ち解けていく。かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに―。
2月20日より1週間限定で劇場上映を開始して以来、上映期間の延長、上映館の拡大を続け、ついに6月18日に終映を迎えた本作が、9月18日より特別フォーマットにて上映される。環境効果とモーションシートでアトラクションのような4D（MX4D、4DX）と、3面スクリーンで臨場感が高まるSCREENX、SCREENXと体感型アトラクションシアター4DXが融合したULTRA 4DXで上映するほか、没入感あふれるサウンド体験を提供するDolby Atmosでの上映も加わり、大幅パワーアップして劇場へ帰ってくる。あわせて、通常版の再上映も実施する。
特別フォーマット版特報では「そんならかぐや！ もう一回！」と声をあげるかぐやのセリフに続き、月見ヤチヨが歌う「ワールドイズマイン CPK！ Remix」にあわせて新たな上映形態が紹介されていく。映像は昨年11月に配信決定を発表すると同時に公開された特報を再構成したもので、劇場への“復活”を強く印象付ける仕上がりとなっている。
アニメ映画『超かぐや姫！』は、9月18日より特別フォーマット上映＆通常版復活上映／Netflixにて世界独占配信中。