『地元最高！』をMAPPAがアニメ化 原作ファン・aikoの「milk」に乗せたティザーPV公開
usagi原作の『地元最高！』をMAPPAがアニメ化、Netflixにて世界独占配信されることが決定し、ティザービジュアル、ティザーPVが解禁された。
【動画】本作のファンであるaikoの「milk」にのせた『地元最高！』ティザーPV
SNSで連載され、かわいい絵柄とは裏腹にこの世の罪悪を集めて煮込んだような環境のストーリーが話題を呼んでいる同名漫画（usagi／彩図社刊）をアニメ化。制作はアニメスタジオMAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』等）が担当。地元から一歩も出たことのない女の子たちが、どんな不幸な目にあおうとも「地元最高！」と言い続ける、一大スペクタクルアニメだ。
ティザービジュアルでは、いい友達といい先輩たちに囲まれた主人公・シャネルちゃんとみんなの住むとっても最高な地元が描かれている。
さらに、本作のファンでもあるシンガーソングライター・aikoの「milk」にのせたティザーPVも公開。
原作者のusagiは「勝手に連載と称して垂れ流していたマンガを、まさかアニメにしていただけるなんて感激です！」とコメント。
「連載中、破産した時に担当編集の方が自腹で100万円を貸してくれたり、ヤバい時に周りの方が支えてくれたおかげで続けることができました。ありがとうございました！ 最初は食べていくのが目標でしたが、今はある希望をもとにマンガを描いております。未来がどうなるか分かりませんが、その希望のもと『地元最高！』を完結させたいと思います！」と明かした。そして、「今までちょっとでも読んでくれた皆さま本当にありがとうございました！ アニメとっても楽しみにしております！」と期待を寄せた。
aikoは「『地元最高！』がアニメ化されてとっても嬉しいです！ usagi先生が以前私のライブを観に来てくださった時、ライブ後にある曲の景色を見て『これって地元最高じゃん！って思いました』と言ってくださった事が私の今の励みになっています。ティザー映像を見た時にあんなものやこんなものが映っていて漫画の世界のままなのもワクワクしています。そして、流れてくるmilkにとてつもなく感動しました！ ありがとうございます！ 最高に可愛くて最高に怖い世界、地元最高〜！ 金魚飲みながら見ます」と言葉を寄せている。
アニメ『地元最高！』は、Netflixにて世界独占配信。
【動画】本作のファンであるaikoの「milk」にのせた『地元最高！』ティザーPV
SNSで連載され、かわいい絵柄とは裏腹にこの世の罪悪を集めて煮込んだような環境のストーリーが話題を呼んでいる同名漫画（usagi／彩図社刊）をアニメ化。制作はアニメスタジオMAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』等）が担当。地元から一歩も出たことのない女の子たちが、どんな不幸な目にあおうとも「地元最高！」と言い続ける、一大スペクタクルアニメだ。
さらに、本作のファンでもあるシンガーソングライター・aikoの「milk」にのせたティザーPVも公開。
原作者のusagiは「勝手に連載と称して垂れ流していたマンガを、まさかアニメにしていただけるなんて感激です！」とコメント。
「連載中、破産した時に担当編集の方が自腹で100万円を貸してくれたり、ヤバい時に周りの方が支えてくれたおかげで続けることができました。ありがとうございました！ 最初は食べていくのが目標でしたが、今はある希望をもとにマンガを描いております。未来がどうなるか分かりませんが、その希望のもと『地元最高！』を完結させたいと思います！」と明かした。そして、「今までちょっとでも読んでくれた皆さま本当にありがとうございました！ アニメとっても楽しみにしております！」と期待を寄せた。
aikoは「『地元最高！』がアニメ化されてとっても嬉しいです！ usagi先生が以前私のライブを観に来てくださった時、ライブ後にある曲の景色を見て『これって地元最高じゃん！って思いました』と言ってくださった事が私の今の励みになっています。ティザー映像を見た時にあんなものやこんなものが映っていて漫画の世界のままなのもワクワクしています。そして、流れてくるmilkにとてつもなく感動しました！ ありがとうございます！ 最高に可愛くて最高に怖い世界、地元最高〜！ 金魚飲みながら見ます」と言葉を寄せている。
アニメ『地元最高！』は、Netflixにて世界独占配信。