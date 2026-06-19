「じゃんけんの中で最強なのは？」徹底討論!! 勝者は予想だにしない方法で勝利を掴んで…？【書評】
【漫画】本編を読む
「なに食ってたらそんなネタ思いつくんだ!?」と、叫ばずにはいられない『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』（雪のヤドカリ）。
特に、雪のヤドカリさん（@yukinohotel）の発想力に舌を巻くようなお話を紹介したい。
「じゃんけん」の石、ハサミ、紙の中で実際誰が一番強いのかと当の本人たちが議論し、実際問題、石が最強じゃないか、いやいや、ハサミだって…と言い合いをするという発想、「どうやって思いついたんだ!?」と驚かずにはいられない。
……では、紙はやはり最弱か……。と思いきや、紙にしかできない一手で石とハサミを黙らせる。そのオチはぜひ本編で。
他にも犬の言葉を翻訳してくれる翻訳機と間違えて、蚊の言葉を翻訳してくれる「蚊リンガル」を買ってしまった女性の話も「どこからその発想が!?」というネタだし、前歯の漫才話も発想力に驚かされた（何を言っているかは分からないと思うので、気になる方は本編をば！）。
驚きの発想力と予測不可能なオチを、楽しんで頂きたい。
文＝雨野裾