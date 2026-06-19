【漫画】本編を読む

「なに食ってたらそんなネタ思いつくんだ!?」と、叫ばずにはいられない『文学的なオチが癖になる　雪のヤドカリ4コマ劇場』（雪のヤドカリ）。

　特に、雪のヤドカリさん（@yukinohotel）の発想力に舌を巻くようなお話を紹介したい。

「じゃんけん」の石、ハサミ、紙の中で実際誰が一番強いのかと当の本人たちが議論し、実際問題、石が最強じゃないか、いやいや、ハサミだって…と言い合いをするという発想、「どうやって思いついたんだ!?」と驚かずにはいられない。

　さらに、普通に考えたら石が一番強い（ハサミも紙も破壊できるから）という、石の意見も納得できるが、ハサミだって負けていない。紙は普通に切れるし、石も、「へき開」（衝撃を与えられた鉱物がパカッと割れること）を狙えば余裕と、思わぬ知性を見せてくる。

……では、紙はやはり最弱か……。と思いきや、紙にしかできない一手で石とハサミを黙らせる。そのオチはぜひ本編で。

　他にも犬の言葉を翻訳してくれる翻訳機と間違えて、蚊の言葉を翻訳してくれる「蚊リンガル」を買ってしまった女性の話も「どこからその発想が!?」というネタだし、前歯の漫才話も発想力に驚かされた（何を言っているかは分からないと思うので、気になる方は本編をば！）。

　驚きの発想力と予測不可能なオチを、楽しんで頂きたい。

文＝雨野裾