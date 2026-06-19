SWEET STEADY『THE FIRST TAKE』に初登場！「（出演が）決まった時は本当に嬉しくて思わず涙が出てしまいました」

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KAWAII LAB.の7人組アイドルグループ、SWEET STEADY（スイートステディ）が『THE FIRST TAKE』に初登場する。

■「今日という日を、すごくすごく楽しみにしてきました」

SWEET STEADYは、“原宿から世界へ”をコンセプトに、世界に向けてアイドル文化を発信する新プロジェクト、KAWAII LAB.より2024年1月に結成。

今回の楽曲は、ポップなメロディと中毒性の高いフレーズでSNSを中心に話題となり、配信リリースから4ヵ月現在でTikTok総再生回数が5億回（※ASOBIMUSIC調べ）を突破中の「SWEET STEP」。

思わず口ずさみたくなるような魅力に溢れた本楽曲を『THE FIRST TAKE』だけの特別なパートを加えたスペシャルパフォーマンスにて一発撮り披露。

SWEET STEADYが登場する『THE FIRST TAKE』第678回は、6月19日22時よりプレミア公開。

■SWEET STEADY・塩川莉世 コメント

KAWAII LAB.の先輩方だったり、CUTIE STREETちゃんが「THE FIRST TAKE」に出演したのをたくさん見てきて、ずっと私たちも「出たい！」と今年の目標にしていたので、決まった時は本当に嬉しくて思わず涙が出てしまいました。

今日という日を、すごくすごく楽しみにしてきました。

メンバー全員でこのような形で一緒にレコーディングするのは初めてだったので、歌うことができてとっても嬉しかったです。

■SWEET STEADY・白石まゆみ コメント

「THE FIRST TAKE」をご覧の皆さん、SWEET STEADYです。

SNSでこの楽曲を聴いてくださった方もいると思いますが、今日SWEET STEADYを初めて見たという方も、中毒性のある呪文のような歌詞など、耳に残る部分が多い楽曲なので、ぜひみなさん歌ったり踊ったりなどして、たくさん聴いてほしいです。

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

SWEET STEADY OFFICIAL SITE

https://sweetsteady.asobisystem.com/