プレミアムウォーターホールディングス<2588.T>が底堅い動き。この日午後、日本航空<9201.T>と共同で新サービス「ＪＡＬウォーター」を開始すると発表しており、好材料視されている。



新サービスは、ＪＡＬマイレージバンク（ＪＭＢ）会員向けにＪＡＬのマイルが貯まるサービス。非加熱処理を施した高品質な天然水を自宅まで届ける天然水ウォーターサーバーや高性能フィルターでろ過した水を利用できる浄水型ウォーターサーバーをそろえており、利用者のライフスタイルに合わせて選ぶことができる。また、新規契約時及び毎月の利用に応じてＪＡＬのマイルが貯まる特典も提供する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS