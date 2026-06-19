大島優子＆レインボー、『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』吹き替えキャストに！ 本予告解禁
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』の日本語吹き替えキャストとして、大島優子、レインボー・ジャンボたかお＆池田直人の出演が決定。恐竜たちと挑む“ダイノサイズ”の大冒険を描く本予告映像が解禁されたほか、キラキラ輝く特別な入場者特典の配布も決定した。
【動画】パウ・パトロールと恐竜たちの活躍を描く『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』吹替本予告
本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版最新作。
巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉にそれぞれの特技を生かして大活躍。元気と笑顔を届けてきたチーム“パウ・パトロール”が、今回は島の恐竜たちを巻き込んだまさに“ダイノサイズ”の大ピンチに直面する。
このたび、日本語吹き替えキャストとして、ライバール市長を手助けするジャングルのエキスパート・ハーパー役に大島優子、ダイノ・アイランドに眠る資源を狙うダイヤモンドハンター・アリステア役にお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、そしてSNSが命な今どきのティーンエイジャー・ダスティン役に池田直人が決定。
ハーパー役を務める大島は、本作への出演について「親子ともどもパウ・パトロールのファンなので、今回お声をかけていただいてとっても嬉しかったです！」と満面の笑みで喜びを語った。
そして、レインボーの二人もパウパトの世界に仲間入り。アリステア役のジャンボたかおは、昨年公開され世界的大ヒットを記録した映画『ズートピア2』（25）に続き、吹き替え声優に挑戦。「今お子様に大人気のパウ・パトロールに、そして夏の最高の映画に関わらせていただいて、ものすごく幸せです！」と、喜びを爆発させた。
一方、ダスティン役の池田直人は、本作で吹き替え声優に初挑戦。「映画館にレインボーが来るぞっていう感じで、二人で出演できることがすごく嬉しいです。自分の声が生きて動いてくれることに張り切っています！」と、初めてのアフレコへの期待と興奮をのぞかせた。
吹替本予告では、地図にも載っていない謎の島「ダイノ・アイランド」に上陸したパウ・パトロールのメンバーたちが、ダイノ仕様にパウジョンアップした最新ガジェット搭載のビークルでパトロールを開始。すると、目の前には見上げるほど巨大なティラノサウルスが出現。最初は驚いて逃げ回っていたメンバーたちも、次第に心優しい恐竜たちと打ち解け、ダイノ・アイランドでの冒険を満喫していく。
しかしその裏では、島に眠るダイヤを狙う怪しい集団が暗躍。彼らが引き起こした騒動によって、島の中心にそびえ立つ火山に異変が発生する。煙と炎に包まれた島で逃げ惑う恐竜たちを前に、パウ・パトロールはダイノ装備をまとい緊急出動。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」の合言葉のもと、恐竜たちと力を合わせ、文字通り“ダイノサイズ”の大ピンチに挑んでいく。
果たして彼らはダイノ・アイランドを救うことができるのか？ そして、パウジョンアップした仲間たちはどんな大活躍を見せてくれるのか？
本予告映像のナレーションは、前作『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』（23）でアドベンチャー・シティのテレビキャスター「サム・キッシャー」の日本語吹き替えを担当し、自身も大の愛犬家として知られる森川智之が務めている。
また、7月24日からは、全国の上映劇場で入場者特典として“ガオっとダイノミック！レックスのキラキラカード”（数量限定）の配布が決定。ダイノ・アイランドで暮らし恐竜と話すことができるレックスが、今回パウ・パトロールとともにトラブルをパウっと解決。そんなレックスをゴージャスにキラキラ仕様にした特別カードで、裏面にはレックスの情報も。
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』は、7月24日より全国公開。
【動画】パウ・パトロールと恐竜たちの活躍を描く『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』吹替本予告
本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版最新作。
巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉にそれぞれの特技を生かして大活躍。元気と笑顔を届けてきたチーム“パウ・パトロール”が、今回は島の恐竜たちを巻き込んだまさに“ダイノサイズ”の大ピンチに直面する。
ハーパー役を務める大島は、本作への出演について「親子ともどもパウ・パトロールのファンなので、今回お声をかけていただいてとっても嬉しかったです！」と満面の笑みで喜びを語った。
そして、レインボーの二人もパウパトの世界に仲間入り。アリステア役のジャンボたかおは、昨年公開され世界的大ヒットを記録した映画『ズートピア2』（25）に続き、吹き替え声優に挑戦。「今お子様に大人気のパウ・パトロールに、そして夏の最高の映画に関わらせていただいて、ものすごく幸せです！」と、喜びを爆発させた。
一方、ダスティン役の池田直人は、本作で吹き替え声優に初挑戦。「映画館にレインボーが来るぞっていう感じで、二人で出演できることがすごく嬉しいです。自分の声が生きて動いてくれることに張り切っています！」と、初めてのアフレコへの期待と興奮をのぞかせた。
吹替本予告では、地図にも載っていない謎の島「ダイノ・アイランド」に上陸したパウ・パトロールのメンバーたちが、ダイノ仕様にパウジョンアップした最新ガジェット搭載のビークルでパトロールを開始。すると、目の前には見上げるほど巨大なティラノサウルスが出現。最初は驚いて逃げ回っていたメンバーたちも、次第に心優しい恐竜たちと打ち解け、ダイノ・アイランドでの冒険を満喫していく。
しかしその裏では、島に眠るダイヤを狙う怪しい集団が暗躍。彼らが引き起こした騒動によって、島の中心にそびえ立つ火山に異変が発生する。煙と炎に包まれた島で逃げ惑う恐竜たちを前に、パウ・パトロールはダイノ装備をまとい緊急出動。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」の合言葉のもと、恐竜たちと力を合わせ、文字通り“ダイノサイズ”の大ピンチに挑んでいく。
果たして彼らはダイノ・アイランドを救うことができるのか？ そして、パウジョンアップした仲間たちはどんな大活躍を見せてくれるのか？
本予告映像のナレーションは、前作『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』（23）でアドベンチャー・シティのテレビキャスター「サム・キッシャー」の日本語吹き替えを担当し、自身も大の愛犬家として知られる森川智之が務めている。
また、7月24日からは、全国の上映劇場で入場者特典として“ガオっとダイノミック！レックスのキラキラカード”（数量限定）の配布が決定。ダイノ・アイランドで暮らし恐竜と話すことができるレックスが、今回パウ・パトロールとともにトラブルをパウっと解決。そんなレックスをゴージャスにキラキラ仕様にした特別カードで、裏面にはレックスの情報も。
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』は、7月24日より全国公開。