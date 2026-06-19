世界的人気犯罪捜査ドラマ「クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪」の最新シリーズとなるシーズン19が、2026年7月8日（水）よりディズニープラスのスターにて独占配信されることが決定した。全10話構成で、毎週水曜日に1話ずつ配信される。あわせて、キービジュアルと予告編も公開された。

「クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪」は、FBIに実在する行動分析課、通称BAUの活躍を描く犯罪捜査ドラマ。BAUのメンバーたちが膨大なデータとプロファイリングを駆使し、異常犯罪に立ち向かっていく。最新シーズンでは、シーズンを通して巨大な凶悪犯罪組織と対峙する、スリリングで緊張感あふれるソリッド・サスペンスが展開されるという。

物語は、前作でBAUのメンバーを追い詰めた連続殺人犯“シカリウス”ことイライアス・ヴォイトが、刑務所で襲撃された6カ月後から始まる。この事件をきっかけに、ヴォイトの熱狂的な信者たちが全米各地で事件を引き起こすことに。凶悪な信者たちによる連続殺人を止めるべく、BAUは、ますます予測不能になっていくシリアルキラー、ヴォイトに協力を仰ぐことになる。

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解禁されたキービジュアルには、不穏な空気が漂うなか、ロッシらBAUメンバーの姿が収められている。予告編では、ヴォイトを模倣する新たな連続殺人犯の登場から幕を開け、かつての宿敵ヴォイトに接近するロッシらの姿が映し出される。しかしヴォイトは、「一度始めれば……止められない」と告げ、さらなる惨劇の予感を漂わせる。

“悪”は感染する──。ヴォイトをきっかけに生まれてしまった新たな脅威は、一般市民のみならずBAUメンバーにも牙をむいていく。はたして彼らは、この危機的状況にどう立ち向かうのか。緊迫のストーリーと、BAUと異常犯罪者たちによる手に汗握る駆け引きに注目だ。

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「クリミナル・マインド／FBI vs. 異常犯罪」シーズン19は、2026年7月8日（水）よりディズニープラス スターで独占配信開始。