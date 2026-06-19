「ウォーキング・デッド」シリーズのノーマン・リーダスが、完結を迎えるスピンオフ「ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン」の撮影を振り返り、作品への思いを語っている。

「ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン」最終シーズン（シーズン4）の撮影後、モンゴルを旅していたリーダス。帰国後にを更新し、「モンゴルから戻ってきて、ようやく最終話関連の写真を見返している。どの写真を外すか決めるのは本当に難しかった」と綴り、撮影現場での写真を5枚投稿した。

そこには、ダリルに扮したリーダスの舞台裏ショットをはじめ、スタッフとハグする姿や、長年「ウォーキング・デッド」シリーズで共演してきたキャロル役メリッサ・マクブライドと肩を組む姿が収められている。

「スタッフは最高だったし、撮影が終わった時の達成感は本当に素晴らしかった。特別なシーズンだし、みんなに観てもらうのが待ちきれない。今回はこれまでとはまったく違う形で心に響くはずだ。」

リーダスは2010年放送開始の「ウォーキング・デッド」シーズン1から、約16年にわたりダリル役を演じてきた。ダリルは原作コミックには登場しないオリジナルキャラクターでありながら、シリーズを代表する人気キャラへと成長。全11シーズンを経て、スピンオフ「ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン」が製作され、フランスへ漂着したダリルの新たな旅路、そして親友キャロルとの再会も描かれた。

シーズン4はスペインで撮影され、シリーズの完結編となる予定。ダリルの旅路の終幕は、「ウォーキング・デッド」シリーズにおける一つの時代の終わりを告げるものとなりそうだ。