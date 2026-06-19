アニメ『カグラバチ』六平国重役に関智一決定 伝説の刀匠のキャラPV＆ビジュアル解禁
2027年4月放送開始のアニメ『カグラバチ』より、六平国重役を関智一が務めることが発表された。あわせて、関のコメントが到着したほか、国重のキャラクタービジュアルとキャラクターPVも解禁された。
【動画】六平千鉱の父・六平国重（CV：関智一）のキャラクターPV
原作は、外薗健による「週刊少年ジャンプ」連載の同名漫画。連載開始直後から国内外で熱狂的な支持を集め、コミックス累計発行部数はデジタル版を含め400万部を突破。血塗られた復讐劇を軸に、息をのむような剣戟アクションを描く人気作が、数々の話題作を手がけてきたアニメーションスタジオ・Cypicの手によってアニメ化される。
このたび、主人公・六平千鉱の父である六平国重役を関智一が務めることが発表された。国重は、息子の成長を温かく見守る父親であり、唯一無二の技術を誇る伝説的な刀匠。強大な力を宿す妖刀を生み出せる存在で、その妖刀によってかつての斉廷戦争を終結へ導いたとされる。しかし3年前、毘灼の襲撃によって命を落とした。
関は「六平国重役に決まった時は、本当にうれしかったです。『カグラバチ』はたくさんのファンに愛されている作品ですし、国重も物語の中で大切な存在です。原作の熱さやキャラクターたちの想いを、アニメならではの形でしっかり届けられるよう頑張っています」と意気込みを語っている。
アニメ『カグラバチ』は、2027年4月放送開始。
※関智一のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■関智一
――アフレコを行って、キャラクターの印象や意識した点。
六平国重は伝説的な刀匠ですが、同時に温かい父親でもある人物です。その両方の魅力が自然に伝わるよう意識して演じました。日常のユーモアある面は明るく楽しく、刀匠として信念を語る場面では、セリフ一つひとつに重みを感じてもらえたら嬉しいです。
――役が決まった時の気持ちや、アニメへの意気込み。
六平国重役に決まった時は、本当にうれしかったです。『カグラバチ』はたくさんのファンに愛されている作品ですし、国重も物語の中で大切な存在です。原作の熱さやキャラクターたちの想いを、アニメならではの形でしっかり届けられるよう頑張っています。
――作品の第一印象。
初めて原作を読んだ時は、「とにかく熱い作品だな！」という印象でした。迫力のあるアクションはもちろん、覚悟や喪失、復讐といった感情もしっかり描かれていて、一気に引き込まれました。独特の世界観もあって、どんどん続きが気になる作品です。
――六平国重の最大の魅力。
国重の魅力は、信念を貫く強さと深い愛情だと思います。僕自身も、好きなことにはとことん打ち込むタイプなので、少し共感する部分があるかもしれません。
――『カグラバチ』の魅力を「一言（ワンフレーズ）」で表すなら？
「受け継がれる魂」。
【動画】六平千鉱の父・六平国重（CV：関智一）のキャラクターPV
原作は、外薗健による「週刊少年ジャンプ」連載の同名漫画。連載開始直後から国内外で熱狂的な支持を集め、コミックス累計発行部数はデジタル版を含め400万部を突破。血塗られた復讐劇を軸に、息をのむような剣戟アクションを描く人気作が、数々の話題作を手がけてきたアニメーションスタジオ・Cypicの手によってアニメ化される。
関は「六平国重役に決まった時は、本当にうれしかったです。『カグラバチ』はたくさんのファンに愛されている作品ですし、国重も物語の中で大切な存在です。原作の熱さやキャラクターたちの想いを、アニメならではの形でしっかり届けられるよう頑張っています」と意気込みを語っている。
アニメ『カグラバチ』は、2027年4月放送開始。
※関智一のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■関智一
――アフレコを行って、キャラクターの印象や意識した点。
六平国重は伝説的な刀匠ですが、同時に温かい父親でもある人物です。その両方の魅力が自然に伝わるよう意識して演じました。日常のユーモアある面は明るく楽しく、刀匠として信念を語る場面では、セリフ一つひとつに重みを感じてもらえたら嬉しいです。
――役が決まった時の気持ちや、アニメへの意気込み。
六平国重役に決まった時は、本当にうれしかったです。『カグラバチ』はたくさんのファンに愛されている作品ですし、国重も物語の中で大切な存在です。原作の熱さやキャラクターたちの想いを、アニメならではの形でしっかり届けられるよう頑張っています。
――作品の第一印象。
初めて原作を読んだ時は、「とにかく熱い作品だな！」という印象でした。迫力のあるアクションはもちろん、覚悟や喪失、復讐といった感情もしっかり描かれていて、一気に引き込まれました。独特の世界観もあって、どんどん続きが気になる作品です。
――六平国重の最大の魅力。
国重の魅力は、信念を貫く強さと深い愛情だと思います。僕自身も、好きなことにはとことん打ち込むタイプなので、少し共感する部分があるかもしれません。
――『カグラバチ』の魅力を「一言（ワンフレーズ）」で表すなら？
「受け継がれる魂」。