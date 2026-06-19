“かわいすぎる”卓球女子22歳、1ヵ月ぶり美しい横顔の最新ショットに反響
“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が18日にInstagramを更新。近影を公開すると、ファンから「とっても可愛い」「透明感ある」といった反響が寄せられた。
【写真】“かわいすぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）
菊池が投稿したのは自身のソロショット。1枚目には白カットソーを着た彼女の涼しげな横顔が収められていて、2枚目の写真には、青ニットブラウスでカメラを見つめる姿が収められている。
5月22日以来となる投稿にファンからは「とってもとっても可愛いです」「透明感ある雰囲気凄く素敵」「綺麗やわぁ…」などの声が集まっている。
一昨年3月には芸能プロダクション「seju」に所属し、タレント活動をスタートした菊池は、卓球で全国大会に出場するほどの実力者。プロダクションに所属する前からSNSを積極的に活用しユニフォーム姿やオフショットを公開。“かわいすぎる卓球女子”とネットからの支持を集めていた。タレント活動開始後は、雑誌グラビアなどにも挑戦している。
引用：「菊池日菜」Instagram（@hina_ii211）
【写真】“かわいすぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）
菊池が投稿したのは自身のソロショット。1枚目には白カットソーを着た彼女の涼しげな横顔が収められていて、2枚目の写真には、青ニットブラウスでカメラを見つめる姿が収められている。
5月22日以来となる投稿にファンからは「とってもとっても可愛いです」「透明感ある雰囲気凄く素敵」「綺麗やわぁ…」などの声が集まっている。
引用：「菊池日菜」Instagram（@hina_ii211）