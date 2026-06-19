元ＨＫＴ４８の村重杏奈が１９日、東京・渋谷キャストＧＡＲＤＥＮで行われたノーベル製菓「ペタグーグミ」のＰＲイベント「ペタグー号 襲来！出発式」に参加した。

特注のラメ入りシルバードレス姿で登場。カチューシャにはペタグーがあしらわれ、「渋谷のど真ん中で恥ずかしさはありますけど、カチューシャや（胸元に）隠れペタグーがいて、オシャレかは分かりませんが、かわいいです。写真集には絶対入れません」と話し、会場の笑いを誘った。

司会者から「体験した前人未到な出来事」を問われると、「芸能界の太陽」とキッパリ。「芸能界は小さい頃から憧れ。芸能界が一番明るい場所だと思っていたら、意外と元気のないおじさんが多かった。腹の底から『おはようございます』って言っていたら、おじさんたちが『芸能界の太陽だ』って言ってくれたので」と胸を張った。今後の夢にも「テレビ局に行ったら『芸能界最高！』って大きな声で言っちゃうような人を増やしたい」と話した。

「芸能界の太陽」としてのライバルには、バラエティー番組でも活躍中の「下町の玉三郎」こと俳優・梅沢富美男の名を挙げた。「梅沢さんとロケに行った時、私が（話そうと）息を吸ったら、梅沢さんはもうしゃべっている。目に入ったもの全てにコメントをしていて、負けてられないですね。むちゃくちゃライバルです！」と闘志を燃やした。