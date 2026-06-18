「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のダファー兄弟が製作総指揮を務めたSFドラマ「ザ・ボローズ」が、シーズン1で終了することがわかった。米が報じている。

2026年5月21日にNetflixで配信開始された「ザ・ボローズ」は、理想郷のような高齢者向け居住地「ボローズ」に未知の存在による脅威が迫るSFシリーズ。キャストにはアルフレッド・モリーナ、アルフレ・ウッダード、ジーナ・デイヴィスらベテラン俳優陣が名を連ねた。

Deadlineによれば、すでにシーズン2のライターズルーム（脚本会議）が開設され、シーズン2とシーズン3を続けて撮影する案も検討されていたという。しかしNetflixはシーズン2の製作を見送り、シーズン1での打ち切りを決定したようだ。

本作の視聴回数は、配信初週末には約560万回を記録。ダファー兄弟による“シニア版「ストレンジャー・シングス」”として注目を集めていたが、期待を下回る控えめな数字となった。最初の1週間で視聴回数は約950万回まで伸びたものの、その翌週には約370万回まで急落。長期的な視聴拡大は見込みにくい状況となっていた。

また、特殊効果を用いた大規模な制作体制や、豪華キャストの起用により、製作費が高額だったことも指摘されている。Netflixはシリーズ更新の判断にあたり、製作コストと視聴データを重要な指標としており、本作の打ち切りもこうした事情が影響した可能性がある。

ダファー兄弟は本作のほか、2026年3月26日に配信されたホラーシリーズ「なにかが、起きる」でも製作総指揮を担当。同作はリミテッドシリーズとして製作されたため、続編は予定されていない。Netflixでダファー兄弟が関与する現行シリーズは、アニメーションシリーズ「ストレンジャー・シングス：1985年の冒険」のみとなる。

なお、ダファー兄弟はNetflixからParamountへ移籍しており、を2028年11月3日の全米公開に向けて製作中だ。

ドラマ「ザ・ボローズ」はNetflixで配信中。

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