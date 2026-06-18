カタールW杯から4年 話題を呼んだ美女サポーター、夫婦初観戦を報告
サッカーワールドカップ（W杯）カタール大会の国際映像に映り込んだ“謎の美女”として、一躍脚光を浴びたガールズバンド「PARADOXX」のドラマー・SHONOが18日にInstagramを更新。W杯北中米大会を夫婦で観戦したことを報告した。
【写真】美女サポーター、夫は現役Jリーガー
SHONOが話題になるきっかけとなったのは、W杯カタール大会でFIFAが撮影した国際映像。スタジアムの周辺を歩きながら、カメラに気づいたSHONOが、笑顔でピースサインを送る姿に、世界中のサッカーファンが注目した。
現在、W杯北中米大会が開催中のアメリカに滞在中のSHONOが「初夫婦観戦!!」と投稿したのは複数のオフショット。写真には試合が行われているスタジアムでのソロショットや名古屋グランパス所属のプロサッカー選手で夫の山岸祐也との2ショットが収められている。投稿の中でSHONOは「日本戦の時はスタジアムの中空調きいてて涼しかったけど、ニュージャージースタジアムは日差しやばくて暑すぎた！！」とつづっている。
引用：「SHONO」Instagram（@shono.contact）
【写真】美女サポーター、夫は現役Jリーガー
SHONOが話題になるきっかけとなったのは、W杯カタール大会でFIFAが撮影した国際映像。スタジアムの周辺を歩きながら、カメラに気づいたSHONOが、笑顔でピースサインを送る姿に、世界中のサッカーファンが注目した。
引用：「SHONO」Instagram（@shono.contact）