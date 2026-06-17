BE:FIRST、初スタジアムライブから「I Want You Back」ライブ映像公開
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』より、「I Want You Back」のライブ映像をYouTubeで公開した。
【写真】あふれるオーラ…ジャネット・ジャクソンの撮り下ろしショット
同公演は5月に開催され、チケットは一般発売からわずか3分で完売。2日間で約10万人を動員し、BE:FIRST史上最大規模のライブとなった。公開された「I Want You Back」は、ジャクソン5の名曲にリスペクトを込めてリメイクカバーした楽曲で、公演終盤に披露。フルオーケストラとバックダンサーを迎え、音楽の楽しさを体現するようなステージが繰り広げられた。
BE:FIRSTは、14日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたジャネット・ジャクソンの来日公演『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演。12日に配信リリースされたBE:FIRST参加曲「Doesn't Really Matter (Remix)」をジャネット・ジャクソンとともに披露したほか、「I Want You Back」もパフォーマンスし、大きな話題を呼んだ。
「Doesn't Really Matter (Remix)」は、ジャネット・ジャクソンの名曲にBE:FIRSTが参加した英語と日本語を織り交ぜたバイリンガル・コラボレーション。LINE MUSIC「洋楽 Top 100」では1位を獲得した。
なお、ジャクソン・ファミリーへのリスペクトを込めたオリジナルプレイリスト「BE:FIRST Select - Jackson Family Respect Playlist -」も公開されている。
【写真】あふれるオーラ…ジャネット・ジャクソンの撮り下ろしショット
同公演は5月に開催され、チケットは一般発売からわずか3分で完売。2日間で約10万人を動員し、BE:FIRST史上最大規模のライブとなった。公開された「I Want You Back」は、ジャクソン5の名曲にリスペクトを込めてリメイクカバーした楽曲で、公演終盤に披露。フルオーケストラとバックダンサーを迎え、音楽の楽しさを体現するようなステージが繰り広げられた。
「Doesn't Really Matter (Remix)」は、ジャネット・ジャクソンの名曲にBE:FIRSTが参加した英語と日本語を織り交ぜたバイリンガル・コラボレーション。LINE MUSIC「洋楽 Top 100」では1位を獲得した。
なお、ジャクソン・ファミリーへのリスペクトを込めたオリジナルプレイリスト「BE:FIRST Select - Jackson Family Respect Playlist -」も公開されている。