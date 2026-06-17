Omoinotake、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OP＆EDテーマ収録の両A面シングルのリリースが決定

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Omoinotakeが、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニング＆エンディングテーマを収録した両A面シングル「FLASHBULB/花束」を、7月29日にCDリリースすることが決定した。

■CDジャケットは、人気イラストレーターのtree13による描き下ろし

「FLASHBULB」は、 TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニングテーマとして描き下ろされた楽曲。瞬間的な光のような青春時代の煌めき、「君」がいるからこそ輝き出す日々の情景や感情を、駆け出したくなるようなサウンドにのせて歌っている。

エンディングテーマ「花束」は、日に日に大きくなっていく秘めた恋心と、“友達”でい続けるために、打ち明けることのできない心の葛藤を歌ったミッドチューンとなっている。

CDジャケットは、人気イラストレーターのtree13による描き下ろしジャケット。アニメ『花ざかりの君たちへ』 のメインキャラクターである芦屋瑞稀・佐野 泉・中津秀一の3人が夏休みを満喫した帰り道を思わせるイラストで、7inchレコードサイズ紙ジャケット仕様となっている。

CDには「FLASHBULB」「花束」に加えて、それぞれのinstrumental ver.も収録。Blu-rayには、 TVアニメ『花ざかりの君たちへ』ノンクレジットオープニングムービー/エンディングムービーが収録される。

「FLASHBULB」は7月2日、「花束」は7月22日に、それぞれ配信リリースも決定。こちらも要チェックだ。なお、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』は、7月1日より順次放送開始となる。

なお、Omoinotakeは、今秋にメジャー3rdアルバムをリリースし、そのアルバムを携え、海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーを開催。ツアーチケット（国内公演）は現在各プレイガイドにて先行受付中。アルバムの詳細は後日発表予定となっている。

メイン写真：「FLASHBULB/花束」CDジャケット

■リリース情報

2026.07.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「FLASHBULB」

https://omoinotake.lnk.to/O8ZiBO



2026.07.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「花束」

https://omoinotake.lnk.to/joTrXg



2026.07.29 ON SALE

SINGLE「FLASHBULB/花束」

https://omoinotake.lnk.to/FLASHBULB_Hanataba.CD



■関連リンク

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』番組サイト

https://hanakimi-anime.com/

Omoinotake OFFICIAL SITE

http://omoinotake.com/