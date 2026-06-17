Omoinotake、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OP＆EDテーマ収録の両A面シングルのリリースが決定
Omoinotakeが、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニング＆エンディングテーマを収録した両A面シングル「FLASHBULB/花束」を、7月29日にCDリリースすることが決定した。
■CDジャケットは、人気イラストレーターのtree13による描き下ろし
「FLASHBULB」は、 TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニングテーマとして描き下ろされた楽曲。瞬間的な光のような青春時代の煌めき、「君」がいるからこそ輝き出す日々の情景や感情を、駆け出したくなるようなサウンドにのせて歌っている。
エンディングテーマ「花束」は、日に日に大きくなっていく秘めた恋心と、“友達”でい続けるために、打ち明けることのできない心の葛藤を歌ったミッドチューンとなっている。
CDジャケットは、人気イラストレーターのtree13による描き下ろしジャケット。アニメ『花ざかりの君たちへ』 のメインキャラクターである芦屋瑞稀・佐野 泉・中津秀一の3人が夏休みを満喫した帰り道を思わせるイラストで、7inchレコードサイズ紙ジャケット仕様となっている。
CDには「FLASHBULB」「花束」に加えて、それぞれのinstrumental ver.も収録。Blu-rayには、 TVアニメ『花ざかりの君たちへ』ノンクレジットオープニングムービー/エンディングムービーが収録される。
「FLASHBULB」は7月2日、「花束」は7月22日に、それぞれ配信リリースも決定。こちらも要チェックだ。なお、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』は、7月1日より順次放送開始となる。
なお、Omoinotakeは、今秋にメジャー3rdアルバムをリリースし、そのアルバムを携え、海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーを開催。ツアーチケット（国内公演）は現在各プレイガイドにて先行受付中。アルバムの詳細は後日発表予定となっている。
メイン写真：「FLASHBULB/花束」CDジャケット
■リリース情報
2026.07.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「FLASHBULB」
https://omoinotake.lnk.to/O8ZiBO
2026.07.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「花束」
https://omoinotake.lnk.to/joTrXg
2026.07.29 ON SALE
SINGLE「FLASHBULB/花束」
https://omoinotake.lnk.to/FLASHBULB_Hanataba.CD
■関連リンク
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』番組サイト
https://hanakimi-anime.com/
Omoinotake OFFICIAL SITE
http://omoinotake.com/