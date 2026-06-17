スプリンガーと試合前にハイタッチ

【MLB】Bジェイズ 6ー1 Rソックス（日本時間17日・ボストン）

ベンチで微笑ましい光景だった。ブルージェイズ・岡本和真内野手は16日（日本時間17日）、敵地でのレッドソックス戦に臨んだ。試合前、球団公式X（旧ツイッター）が捉えた光景が「かわいい」と話題を呼んでいる。

岡本は今季がメジャー1年目。試合前の時点で打率.235、15本塁打、42打点、OPS.761をマークし、本塁打と打点ではチーム2冠の活躍だ。15日（同16日）にMLB機構が発表した、オールスターファン投票の1次ラウンドの中間発表では、55万6172票でア・リーグの三塁手部門で2位に入った。

7月開催のサマークラシックに向け、各球団とも投票を呼びかけるSNS投稿が増加している。この日の試合前、ブルージェイズ公式Xは「オーク（岡本の愛称）に1票を！ フィリーズの仲間たちにも投票しよう！」とし、今年開催されるフィリーズナインとともに岡本に投票するよう応援投稿を行った。

添えられた映像では、試合前の岡本の様子が捉えられている。ジョージ・スプリンガー外野手にぺこりとお辞儀してタッチを交わすと、その場面を撮影していたカメラを見つけてニコリと笑顔を浮かべた。「か。か。かわいい」「カメラ目線 かわよ」「カメラ目線でニッコリ」「可愛い笑顔」「カズは本当にキュート」と、岡本の珍しい姿にファンも好感を覚えたようだ。

「5番・三塁」で先発出場した岡本は無安打ながらも、2四球を選んだ。一方で6年1億5000万ドル（約240億円）契約を結ぶスプリンガーは、9回にメジャー通算300号となる7号ソロを放ち勝利に貢献した。（Full-Count編集部）