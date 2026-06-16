○ＺＯＺＯ <3092> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.86％にあたる4300万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月17日から12月30日まで。取得した自社株は27年1月29日付で全て消却する。



○オーシャンシ <3096> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.61％にあたる5万7000株(金額で1億円)を上限に、6月17日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○スマートＤ <5137> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.2％にあたる158万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月17日から7月16日まで。



○アライドＨＤ <6835> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.96％にあたる100万株(金額で2億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月17日から7月17日まで。



○ホシザキ <6465> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.6％にあたる232万9100株(金額で120億9100万3600円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月9日から27年3月31日まで。



○佐賀銀 <8395> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.006％にあたる1000株(金額で600万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月17日から6月30日まで。



［2026年6月16日］



株探ニュース