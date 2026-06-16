【映画ランキング】『Michael／マイケル』初登場1位！ オープニング3日間で10億超、2026年実写映画ナンバー1の大ヒットスタート
6月12〜14日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、アントワーン・フークア監督が“キング・オブ・ポップ＝マイケル・ジャクソン”の伝説を描いた『Michael／マイケル』が、初週金土日動員67万2000人、興収10億9000万円をあげ、初登場1位に輝いた。今年公開の実写映画ではナンバー1のスタートとなり、6月5日から3日間限定で行われたIMAX先行上映分を含む累計成績は、動員が71万人を超え、興収は12億円に迫っている。
【写真で見る】6月12〜14日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開から3週連続で首位だった『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、週末金土日動員14万9000人、興収2億4500万円で2位に。累計では動員148万人、興収24億円を突破した。
3位は、赤塚不二夫のギャグ漫画を原作にしたアニメーションの実写版第2弾『映画 おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』が、初週金土日動員14万1000人、興収2億1800万円をあげて初登場。
4位は、公開8週目を迎えた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、5位には、公開10週目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天』が、6位には、公開7週目の『プラダを着た悪魔2』がそれぞれランクイン。『プラダを着た悪魔』は、累計で動員334万人、興収50億円を突破した。
その他、8位にオーストラリア発の人気アニメーションのシネマ上映イベント第2弾『ブルーイ in シネマ みちしるべ』が、9位に2月公開の『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』に追加新作シーンを加えた『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が、それぞれ初登場を果たした。
6月12〜14日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『Michael／マイケル』
第2位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第3位：『映画 おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』
第4位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第5位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第6位：『プラダを着た悪魔２』
第7位：『箱の中の羊』
第8位：『ブルーイ in シネマ みちしるべ』
第9位：『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』
第10位：『SAKAMOTO DAYS』
2位は、公開から3週連続で首位だった『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、週末金土日動員14万9000人、興収2億4500万円で2位に。累計では動員148万人、興収24億円を突破した。
3位は、赤塚不二夫のギャグ漫画を原作にしたアニメーションの実写版第2弾『映画 おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』が、初週金土日動員14万1000人、興収2億1800万円をあげて初登場。
4位は、公開8週目を迎えた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、5位には、公開10週目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天』が、6位には、公開7週目の『プラダを着た悪魔2』がそれぞれランクイン。『プラダを着た悪魔』は、累計で動員334万人、興収50億円を突破した。
その他、8位にオーストラリア発の人気アニメーションのシネマ上映イベント第2弾『ブルーイ in シネマ みちしるべ』が、9位に2月公開の『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』に追加新作シーンを加えた『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が、それぞれ初登場を果たした。
6月12〜14日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『Michael／マイケル』
第2位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第3位：『映画 おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』
第4位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第5位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第6位：『プラダを着た悪魔２』
第7位：『箱の中の羊』
第8位：『ブルーイ in シネマ みちしるべ』
第9位：『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』
第10位：『SAKAMOTO DAYS』