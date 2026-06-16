“世界で最も美しい顔100人”林ゆめ、涼しげな今年初の浴衣姿に「めちゃくちゃカワイイ」の声
タレントの林ゆめが15日にInstagramを更新。浴衣姿を披露すると、ファンから「めちゃくちゃカワイイ」「すごく綺麗」といった反響が寄せられた。
【写真】美しい背中を大胆あらわ 林ゆめのグラビアオフショット
林が「浴衣！去年は赤着たから違う色選んだ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、紺色を基調に花柄があしらわれた浴衣姿で笑顔を見せる林が収められている。
彼女の浴衣姿にファンからは「いつ見てもバッチリめちゃくちゃカワイイです♪」「ゆめたんすごく綺麗」「着物似合ってる！」などの声が集まっている。
■林ゆめ（はやし ゆめ）
1995年10月18日生まれ。北海道出身。スカウトを経て、2017年10月『週刊ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。翌年からレースクイーンとしての活動も開始する。2020年に恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019-2020』（Netflix）に出演し注目を集める。また2019年から2021年には、アメリカの映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた。
引用：「林ゆめ」Instagram（@___yuume.18）
【写真】美しい背中を大胆あらわ 林ゆめのグラビアオフショット
林が「浴衣！去年は赤着たから違う色選んだ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、紺色を基調に花柄があしらわれた浴衣姿で笑顔を見せる林が収められている。
彼女の浴衣姿にファンからは「いつ見てもバッチリめちゃくちゃカワイイです♪」「ゆめたんすごく綺麗」「着物似合ってる！」などの声が集まっている。
1995年10月18日生まれ。北海道出身。スカウトを経て、2017年10月『週刊ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。翌年からレースクイーンとしての活動も開始する。2020年に恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019-2020』（Netflix）に出演し注目を集める。また2019年から2021年には、アメリカの映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた。
引用：「林ゆめ」Instagram（@___yuume.18）