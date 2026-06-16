【なみコミ】 6月16日 サービス開始

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ウェイブは6月16日、新たなマンガサイト「なみコミ」のサービスをスタートした。

「なみコミ」は、少年・青年・少女・女性・ライトBLなど、バラエティ豊かな6つのレーベルが集結する。wwwave comicsの人気作はもちろん、「なみコミ」でしか読めない、最速先行配信の新作を手軽に楽しめる。

□「なみコミ」のページ

【なみコミ】

本サービスには、コミチが出版社およびウェブトゥーンスタジオなどに向けて提供しているマンガSaaS「コミチ+」が使用されている。

「コミチ+」を導入することで、「チャンピオンクロス（秋田書店）」、「ヤングアニマルWeb（白泉社）」、「竹コミ！（竹書房）」をはじめとする26のメディアとの共通IDが使用可能になるほか、ユーザー登録をすると、「23時間待つと1話分無料」、「ミッション達成で無料で読めるチケット獲得」、「毎日引けるすぐ無料ガチャ」という3つのサービスを活用できるようになる。

「なみコミ」オープン記念無料キャンペーン

【コミチ+を導入しているサイト一覧】

「なみコミ」のオープンを記念して、「大人にゃ恋の仕方がわからねぇ！」、「茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている」、「夜伽が禁忌のこの世界で」、「エンドレス離婚～もしも結婚生活をやり直せたなら～」、「処女仲介人～奪ってほしい女達」の5作品が期間限定無料で読めるキャンペーンを開催している。