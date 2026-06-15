元「ＢｉＳＨ」のハシヤスメ・アツコがハワイでトライアスロンに挑戦したことを明かし、話題になっている。

１５日にインスタグラムで「人生初！ホノルルトライアスロンに挑戦してきました！」と明かしたハシヤスメ。

「ＳＷＩＭ▶︎ＢＩＫＥ▶︎ＲＵＮをぶっ通しでやるなんて勿論初めてで、体力に少しの自信はあったものの挑戦したことないことで始まるまでは緊張してました…でも！ハワイの海は泳いでいて気持ち良いし、海で濡れた体をバイクで乾かしながらホノルルの景色を見るのは最高だし、少し重くなった脚で一歩一歩ゴールに向かって走る快感と沿道の声援は気持ち良かった〜〜！無事に完走できて最高のトライアスロンでした」と完走したこともあわせて報告。

レース中の写真を添え、「やったことないジャンルでも先ずはやってみる！これからも色んなことに挑戦し続けたいです！！」と意気込んだ。

この投稿にファンからは「先ずはお疲れ様でした！そして完走おめでとうございます」「すげーじゃん！！！おつかれー」「ほんとにすごいよぉ！！かっこいい」「とっても素敵です」「励みになりました」といった声があがっている。