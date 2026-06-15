21:15　
カナダ住宅着工件数（5月）
予想　25.4万件　前回　27.93万件

21:30
カナダ製造業売上高（4月）
予想　4.5%　前回　3.0%（前月比)

カナダ卸売売上高（4月）
予想　0.2%　前回　1.9%（前月比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）
予想　12.0　前回　19.6

22:15　
米鉱工業生産指数（5月）
予想　0.3%　前回　0.7%（前月比)
予想　76.2%　前回　76.1%（設備稼働率)

23:00
米NAHB住宅市場指数（6月）
予想　36.0　前回　37.0

コッハー・オーストリア中銀総裁、経済会議開会挨拶

G7首脳会議（仏エビアン、17日まで）
EU外相理事会

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）

※予定は変更されることがあります。