ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
カナダ住宅着工件数（5月）
予想 25.4万件 前回 27.93万件
21:30
カナダ製造業売上高（4月）
予想 4.5% 前回 3.0%（前月比)
カナダ卸売売上高（4月）
予想 0.2% 前回 1.9%（前月比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）
予想 12.0 前回 19.6
22:15
米鉱工業生産指数（5月）
予想 0.3% 前回 0.7%（前月比)
予想 76.2% 前回 76.1%（設備稼働率)
23:00
米NAHB住宅市場指数（6月）
予想 36.0 前回 37.0
コッハー・オーストリア中銀総裁、経済会議開会挨拶
G7首脳会議（仏エビアン、17日まで）
EU外相理事会
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）
※予定は変更されることがあります。
カナダ住宅着工件数（5月）
予想 25.4万件 前回 27.93万件
21:30
カナダ製造業売上高（4月）
予想 4.5% 前回 3.0%（前月比)
カナダ卸売売上高（4月）
予想 0.2% 前回 1.9%（前月比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）
予想 12.0 前回 19.6
22:15
米鉱工業生産指数（5月）
予想 0.3% 前回 0.7%（前月比)
予想 76.2% 前回 76.1%（設備稼働率)
23:00
米NAHB住宅市場指数（6月）
予想 36.0 前回 37.0
コッハー・オーストリア中銀総裁、経済会議開会挨拶
G7首脳会議（仏エビアン、17日まで）
EU外相理事会
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）
※予定は変更されることがあります。