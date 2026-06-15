ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

カナダ住宅着工件数（5月）

予想 25.4万件 前回 27.93万件



21:30

カナダ製造業売上高（4月）

予想 4.5% 前回 3.0%（前月比)



カナダ卸売売上高（4月）

予想 0.2% 前回 1.9%（前月比)



米ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）

予想 12.0 前回 19.6



22:15

米鉱工業生産指数（5月）

予想 0.3% 前回 0.7%（前月比)

予想 76.2% 前回 76.1%（設備稼働率)



23:00

米NAHB住宅市場指数（6月）

予想 36.0 前回 37.0



コッハー・オーストリア中銀総裁、経済会議開会挨拶



G7首脳会議（仏エビアン、17日まで）

EU外相理事会



FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）



※予定は変更されることがあります。

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