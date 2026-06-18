【FIFAワールドカップ2026】ウズベキスタン代表 1ー3 コロンビア代表（日本時間6月18日／メキシコシティ・スタジアム）【映像】話題を呼んだ執念のつま先ショット（実際の様子）つま先ギリギリでネットを揺らしたゴールに称賛が集まっている。日本時間6月18日にFIFAワールドカップ2026のグループKの第1節が行われ、ウズベキスタンとコロンビアが対戦。試合は2大会ぶり7度目の出場となったコロンビアが3点を奪って勝利を収めた