フェネルバフチェは18日、コソボ代表FWヴェダト・ムリキの完全移籍に関するマジョルカとの原則合意を発表した。同選手はメディカルチェックと現地での書類手続きを経て、正式にフェネルバフチェの一員となる。現在32歳となる194センチメートルの大型ストライカーのムリキ。2022年1月に加入したマジョルカではすぐさま前線の主軸を担うと、今季はキャリアハイとなる23ゴールを記録。結局、“プリメーラ”（スペイン1部）での通