全日本プロレス１８日の後楽園大会で、３冠ヘビー級王者の宮原健斗（３７）が「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」覇者の鈴木秀樹を下しＶ７に成功した。序盤、宮原は得意とする場外戦でのヘッドバットでペースをつかみにかかるが、鈴木からもエルボーを腹と背中に叩き込まれ動きを止められる。リングに戻ってからもバックブリーカーで悶絶した。さらに手足を固定して腹にエルボーを入れられたかと思えばカシン式タラ