2月18日に開かれた特別国会。高市早苗首相が第105代内閣総理大臣に選出され、第2次内閣が発足した。一方、国民の注目は66人に及ぶ自民党の“新人議員”にも。この日、初登院したルーキーたちは、早くも大きな話題となっている。【写真】「な、何を、ですか…」最年少当選の村木汀氏、記者に向けた“パニック”姿新人議員の“ハプニング”と「空白の期間」特に注目されているのが、選挙当時25歳という史上最年少での当選を果た