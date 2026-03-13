ミライスピーカー・イヤー ミライスピーカーが開発した、耳をふさがないイヤカフ型集音器「ミライスピーカー・イヤー」(39,600円)、「ミライスピーカー・イヤー ライト」(29,700円)のクラウドファンディングが13日、GREEN FUNDINGでスタートした。一般販売予定価格は前述の通りだが、クラウドファンディングでは超超早割30％OFF(先着300人限定)などの