ハウステンボス歌劇団が、大阪・難波の「イエスシアター」にて特別公演を開催。

長崎・佐世保を拠点とするハウステンボス歌劇団にとって、大阪での主催公演は初めての試みとなります。

ハウステンボス歌劇団 『華月夜の恋』×『スパークル オブ ライフ』大阪・難波「イエスシアター」特別公演

座席料金：全席指定 7,700円（税込）

開催日程（全8回公演）：2026年

・8月19日（水）14:00／18:30

・8月20日（木）13:00／18:30

・8月21日（金）13:00／18:30

・8月22日（土）11:00／15:00

公演内容：

第一部 45分 『華月夜の恋』休憩 15分第二部 25分 レビューショー『スパークル オブ ライフ』

※公演時間は予定のため、変更の可能性があります

会場：イエスシアター（なんばグランド花月右隣）

所在地：〒542-0075 大阪市中央区難波千日前11番6号

チケット発売「LivePocket」：https://x.gd/4eJCa

主催：ハウステンボス歌劇団

2013年の創設以来、長崎県佐世保市のテーマパーク、ハウステンボスを拠点に、歌劇作品を上演してきた「ハウステンボス歌劇団」

ハウステンボス園内の歌劇大劇場では毎日2作品を上演しており、華やかなレビューショーやオリジナル作品を通じて多くのゲストを魅了しています。

また、若手メンバーによるミニレビューショーも毎日上演し、次代を担うスターたちが活躍する場として好評を博しています。

創設から13年、地元・長崎で磨き上げてきたその舞台が、いよいよ大阪へ。

今回の大阪公演では、平安の都を舞台に若き陰陽師と姫君の運命を描く幻想ロマン『華月夜の恋』と、レビューショー『スパークル オブ ライフ』が上演されます。

『華月夜の恋』で主人公・月城伶紫（つきしろ れいじ）を演じるのは、チームウィングトップスター・海夏人蒼馬さん。

美貌と類まれな霊力を持つ若き陰陽師として、作品の世界を力強く牽引します。

伶紫が運命的な出会いを果たす公家の娘・馨子（かおるこ）を演じるのは、可憐な容姿と透明感あふれる美しい歌声が魅力の月瀬彩花さん。

惹かれ合いながらも数奇な運命に翻弄される二人の姿を、繊細に描き出します。

さらに、若手男役スターとして注目を集める一颯湊さん、

煌月りおさんらも加わり、そのほか個性豊かなキャストたちが集結。

平安の都を舞台に、美しく幻想的な物語を紡ぎ上げます。

第2部のレビューショー『スパークル オブ ライフ』では、“人生の輝き”をテーマに、人生を彩る愛や希望、そして未来へ向かうエネルギーを、華やかな歌とダンス、心揺さぶる音楽にのせてお届け。

ハウステンボス歌劇団ならではのエネルギッシュで美しいレビューの世界が楽しめます。

平安時代を舞台に若き陰陽師と姫君の運命を描く最新作とレビューショーを夏の大阪にて特別公演。

2026年8月19日より全8回にわたり大阪・難波「イエスシアター」にて特別公演されるハウステンボス歌劇団 『華月夜の恋』と『スパークル オブ ライフ』の紹介でした☆

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