ムード歌謡グループ「純烈」の後上翔太（39）と妻で元AKB48のタレント・横山由依（33）が、第1子を妊娠したことを連名の文書で発表した。出産は秋ごろを予定。

2人は直筆署名を添えて連名で文書を発表。「皆様へ この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます」とし、「夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」としみじみ。「秋ごろの出産を予定しております」とし、「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」と呼びかけた。

また「応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を伝え「どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と締めくくった。

横山の所属事務所「太田プロダクション」も公式サイトで「この度、タレントの横山由依が第一子を授かりましたことをご報告申し上げます。現在、安定期に入っており母子ともに順調とのことです」と報告。「今後の仕事に関しましては本人の体調に合わせて務めさせていただく所存でございます」と説明した。

2人は23年、明治座で上演された純烈の座長公演で共演し交際に発展。24年12月に結婚を発表していた。