「ちいかわ」の作品内に登場する“タン塩”がベビースターに 思わず手が止まらない味わい
おやつカンパニーは、X発の人気作品「ちいかわ」デザインの『ちいかわ ベビースターラーメン（タン塩味）』を、15日より全国にて期間限定発売する。
【写真】かわいい…焼肉を楽しむちいかわたち
イラストレーター・ナガノ氏が描く「ちいかわ」は、今年7月に待望の初映画化も決定している人気漫画作品。同作品内に登場する“タン塩”がベビースターラーメンになった。
同商品は、焼肉の定番メニュー「タン塩」をイメージし、肉の旨みとコクで、思わず手が止まらない味わいに仕上げた。パッケージは、ちいかわとうさぎが登場するピンク色のパッケージと、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、ラッコが登場するオレンジ色のパッケージの2種類。
【写真】かわいい…焼肉を楽しむちいかわたち
イラストレーター・ナガノ氏が描く「ちいかわ」は、今年7月に待望の初映画化も決定している人気漫画作品。同作品内に登場する“タン塩”がベビースターラーメンになった。
同商品は、焼肉の定番メニュー「タン塩」をイメージし、肉の旨みとコクで、思わず手が止まらない味わいに仕上げた。パッケージは、ちいかわとうさぎが登場するピンク色のパッケージと、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、ラッコが登場するオレンジ色のパッケージの2種類。